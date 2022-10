Gevelsberg: Bauchredner Tim Becker mit neuem Programm

Gevelsberg. Tim Becker kommt mit seinem neuen Programm „Bauch im Hirn“ ins Gevelsberger Bürgerhaus. Vorverkauf startet am 4. Oktober.

Als einer der beliebtesten Bauchredner Deutschlands hat sich Tim Becker bereits einen Namen gemacht und ist ein gerngesehener Gast bei unterschiedlichsten Events. Eines ist dabei immer garantiert: Die Begegnung mit allerlei skurrilen Gestalten, die durch perfektes Puppenspiel sowie einzigartige Geschichten zu wahrem Leben erweckt werden. Mit der Kunst des Bauchredens und seinen außerordentlichen Geschöpfen begeistert er in einem Mix aus Comedy und Entertainment das Publikum. Am Samstag, 8. Oktober, darf auch im Bürgerhaus „Alte Johanneskirche“ wieder viel gelacht werden, denn Tim Becker will mit seinem Programm „Bauch im Hirn“ für grandiose Unterhaltung sorgen. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.

+++ Lesen Sie auch: So tickt der neue Obernachbar der Linderhauser +++

Wissenschaftler rätseln: Kann man ein gutes Bauchgefühl auch im Kopf haben? Bauchredner Tim Becker sagt: ja! Denn er hat sie nicht mehr alle. Oder doch? Sind es sogar zu viele? In seinem Kopf herrscht jedenfalls reger, chaotischer Verkehr und genau dort geht die Reise in seinem dritten Soloprogramm hin: in sein Gehirn. Lachen ist angesagt, wenn Tim Beckers Synapsen famose Charaktere entstehen lassen. Eine wilde Fahrt durch die Windungen eines kreativen Kopfes vorbei zum Beispiel an Erinnerungen an eine fiese Ur-Großtante, der unfertigen Idee, einem Urwaldschwein aus dem Traum oder dem fiesesten Kaninchen der Welt. Tim Becker entführt das Publikum mit seiner Puppencomedy in eine Welt voll schräger Typen, humorvoller Nervensägen und durchgeknallter Gedanken.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Der Eintritt kostet 15 Euro an der Abendkasse, Tickets im Vorverkauf gibt es für 12 Euro. Der Vorverkauf im Bürgerhaus „Alte Johanneskirche“ startet am 4. Oktober

Mehr Informationen ab 4. Oktober unter 02332/662691 oder per E-Mail an buergerhaus@stadtgevelsberg.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm