Gevelsberg: Baumfällarbeiten sorgen für Sperrungen

Baumfällarbeiten in Gevelsberg sorgen für Sperrungen.

Gevelsberg. Autofahrer und Anwohner in Gevelsberg aufgepasst: Aufgrund von Baumfällarbeiten kommt es zu einer Straßensperrung. Hier alle Infos.

Achtung Autofahrer: Am Freitag, 24. November, finden in der Zeit zwischen 8 und 17 Uhr Baumfällarbeiten in der Nelkenstraße statt.

Aus diesem Grund wird die Nelkenstraße von der Einmündung Heideschulstraße / Nelkenstraße bis Nelkenstraße 29 für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Die vorhandene Einbahnstraßenregelung in der Nelkenstraße wird für die Dauer der Arbeiten aufgehoben. Die Ab- und Zufahrt zu den Grundstücken und Garagen ist grundsätzlich möglich.

Fußgängerinnen und Fußgänger können den Bereich jederzeit passieren. Die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sowie die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner werden um Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen gebeten

