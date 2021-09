Gevelsberg: Baustelle auf der Hagener Straße

Gevelsberg. Auf der Hagener Straße in Gevelsberg werden Bauarbeiten der AVU Netz durchgeführt. Das sollten Autofahrer jetzt unbedingt wissen.

Am Wochenende, von Freitagnachmittag (17. September) bis Samstag (18. September) werden Bauarbeiten der AVU Netz auf der Hagener Straße durchgeführt.

In Wochenend- und Nachtarbeit werden Stromkabel, Leerrohre für Glasfaser und eine neue Wasserleitung verlegt. Die Hagener Straße bleibt während der Arbeiten befahrbar.

Die Arbeiten finden am Wochenende und nachts statt, also zu verkehrsärmeren Zeiten. Sie sind Teil der großen Baumaßnahme, bei der in Mühlenstraße, An der Drehbank und Bergstraße das Leitungsnetz erneuert wird.

Rechtsabbieger werden umgeleitet

Eine Umleitung wird dann ab 23. September eingerichtet: Die Rechtsabbiegespur von der Hagener Straße in die Straße An der Drehbank (aus Hagen kommend) wird gesperrt, der Verkehr wird über die Jahnstraße und die Mühlenstraße umgeleitet.

Erster Bauabschnitt bereits fast fertig

Während der Bauzeit kann es zu Lärmbelästigungen kommen. AVU Netz und das beauftragte Tiefbau-Unternehmen Korte werden die bautechnisch bedingten Beeinträchtigungen so gering wie möglich halten. Die AVU Netz bittet Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis. Der erste Bauabschnitt in der Mühlenstraße ist bereits weit fortgeschritten. Im zweiten Bauabschnitt (Bergstraße bis Haufer Straße) haben die Arbeiten ebenfalls schon begonnen. Insgesamt wird die Baumaßnahme bis Frühjahr 2022 dauern. Die Erneuerung findet im Rahmen der normalen Instandhaltung für die sichere Energie- und Wasserversorgung statt.

