Gevelsberg: Bei diesem Yoga-Kurs bleiben Frauen draußen

Ein Mann übt sich in Stressverarbeitung und Entspannung. Der Skiclub Gevelsberg bietet einen Yoga-Kurs an, der sich speziell an Männer richtet.

Gevelsberg. Der Skiclub Gevelsberg bietet einen neuen Kurs an: Yoga, aber nur für Männer. Das steckt dahinter.

Der Skiclub Gevelsberg erweitert sein Kursangebot und beginnt mit einem neuen Kurs - nur für Männer.

Zunehmender Bewegungsmangel und Home-Office haben bei vielen deutliche Spuren in puncto Beweglichkeit und Stressverarbeitung oder Entspannung hinterlassen, so der Verein in einer Mitteilung. Yoga sei eine geeignete Bewegungsform, die diesen Problemen entgegenwirken könne: „Allerdings werden Yoga-Kurse in der Regel verstärkt von Frauen besucht, das heißt .Männer ,verirren’ sich seltener in Yoga-Kursstunden....“, so der Skiclub. Das wolle man ändern. Jetzt bekommen Männer ihren eigenen Yoga-Kurs. Er heißt Men-Yoga.

Nach den Herbstferien können Männer wöchentlich in ein jeweils 60-minütiges Yogaprogramm einsteigen und gezielt etwas im Bereich Beweglichkeit, Stressabbau und Entspannung für sich tun. Was „Mann“ für das Training braucht, ist lediglich eine Gymnastik- oder Yogamatte und ein Handtuch, um Übungen im Liegen durchführen zu können. Die Stundeninhalte werden dann von der Kursleitung entsprechend angegeben und den Fähigkeiten der Teilnehmer angepasst.

Teilnehmen kann jeder, der seine Beweglichkeit erhalten oder verbessern möchte. Wer sich ein persönliches Bild vom Kurs machen möchte, kann einmalig gegen Vorlage dieses Artikels an einer Probestunde teilnehmen (bitte vorher anrufen unter 02332-55350) Der Kurs findet donnerstags von 20 bis 21 Uhr in der Sportalm des Skiclubs Gevelsberg, Ochsenkamp 56, statt.

