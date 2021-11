Gevelsberg: Bei dieser Familienrallye gibt es nur Gewinner

Gevelsberg. Alle waren Sieger. Die erste Familienrallye vom Kinderschutzbund und Rotaract Club waren ein voller Erfolg.

Gevelsberg. Spiel, Spaß, Wissen und Bewegung – all dies stand bei der 1. Familienrallye vom Gevelsberger Kinderschutzbund und dem Rotaract Club Gevelsberg im Vordergrund. Zur Teilnahme eingeladen waren Familien mit ihren Kindern, die sich als eingeschworenes Team beweisen und endlich auch mal wieder ein wenig Freiheit verspüren wollten.

„Insgesamt acht Familien folgten unserem Aufruf, um sich an den neun Stationen im Stadtgebiet den verschiedenen Herausforderungen zu stellen“, erzählten Kinderschützerin Barbara Lützenbürger und der Präsident vom Rotaract Club Gevelsberg, Miguel José Ordonez del Cid. Und für beide war es besonders schön zu erleben, dass auch Familien die nicht mal eben so irgendwelche Freizeitangebote in Anspruch nehmen können, mit viel Freude und Spaß an dem Event teilnahmen.

Unter dem Motto „Vom Kleiderladen zum Ennepebogen“ führte die Familienrallye bei strahlendem Sonnenschein einmal quer durch die Stadt und brachte ihre Teilnehmer des Öfteren auch mal ins Schwitzen. Ob zum Beispiel beim Kästchenhüpfen, beim Hula-Hopp, dem Erklimmen des Zickzack-Weges mit zusammengebundenen Beinen, einem rasanten Bobby-Car Rennen in der Goethestraße, der Beantwortung kniffliger Fragen rund um Gevelsberg, einem Sportparcours oder beim Einlochen am Golf-Trainingsrasen; nach gut einer Stunde „konnten sich die einzelnen Familienmitglieder im Ziel selbst einmal auf die Schulter klopfen“, berichteten die Organisatoren.

Gegen 16 Uhr hatten alle acht Familien den Ennepebogen erreicht, berichtete Barbara Lützenbürger, wo sie sich zunächst einmal mit frischen Waffeln stärken konnten, bevor ihnen eine Urkunde überreicht wurde. „Und bei uns gab es keine Verlierer – alle waren Sieger!“ Eine Aussage die nicht nur auf die Teilnehmenden zutraf, sondern auch auf die Kooperation der Gevelsberger Kinderschützer mit den jungen Rotariern. Für beide stand am Ende nämlich fest: „Das war die erste, aber nicht die letzte Familienrallye.“

