Gevelsberg: Bei dieser Feier drehte sich alles um Erdbeeren

Nach der Pandemie konnte der AWo-Ortsverein Gevelsberg nun endlich wieder zum Erdbeerfest einladen, bei dem man den zahlreichen Besuchern eine vielfältige Auswahl an süßen Köstlichkeiten rund um die rote Frucht kredenzte.

Wer in der Cafeteria des Elfriede-Hetzler-Seniorenzentrums in der Kampstraße zu Gast ist, der sieht im ersten Augenblick rot. Natürlich im positiven Sinne, denn es dreht sich alles um die Erdbeere. Jene kleine rote Frucht, deren Strahlkraft so unendlich groß ist. „Nach der langjährigen Pandemiezeit können wir nun endlich wieder unser beliebtes Erdbeerfest veranstalten“, freut sich Martina Drucks, die Vorsitzende des AWo-Ortsvereins Gevelsberg.

Sie strahlt beim Blick in die Runde, ist glücklich zu sehen, dass sich auch nach der langen und ungewollten Pause immer noch die Geschmacksinne der Gäste verwöhnen lassen. Es ist ein gemütlicher Nachmittag der vielen Seniorinnen und Senioren, aber auch den jüngeren Gästen, ausreichend Möglichkeit bietet, sich untereinander auszutauschen und soziale Kontakte zu pflegen. Man plaudert, hat Spaß und erfreut sich an Erdbeertorte, verschiedenen Varianten des Erdbeerkuchens – mit oder ohne Sahne – und einer erfrischenden Erdbeerbowle.

Hinzu kommt, dass die Gartenanlage der Einrichtung bei strahlendem Sonnenschein mit einem Ambiente aufwartet, bei dem sehr schnell der gewollte Wohlfühlcharakter aufkommt. Und fragt man die Gäste, wie es ihnen gefällt, dann lautet deren Antwort: „Kulinarisch kann es ab jetzt wieder jedes Jahr so weiter gehen“.

Tanzmäuse aus dem Kindergarten

Ein Höhepunkt der besonderen Art servieren die „Tanzmäuse“ aus dem AWo-Integrationskindergarten in Asbeck. Gemeinsam mit ihren erdbeerhaften Betreuerinnen singen die Kleinen und lassen rhythmisch zur Musik die Hüften kreisen. Riesiger Applaus sorgt am Ende dafür, dass sie als Zugabe sogar noch eine flotte Sohle aufs Parkett legen.

Mit dem Erdbeerfest setzt der AWo-Ortsverein Gevelsberg einmal mehr einen Impuls, der ihn dank des unbeschreiblichen Engagements all der helfenden Hände vor, während und nach der Veranstaltung stärker in die Öffentlichkeit rückt.

Wozu unter anderem auch Einrichtungsleiterin Christine Werchan und das Team des Elfriede-Hetzler-Seniorenzentrums gehören. „Die Stimmung ist lustig, alle sind fröhlich und die Gevelsberger haben die Wiederaufnahme unseres Festes gut angenommen“, resümiert Martina Drucks abschließend und weist noch kurz darauf hin, dass für August ein Wanderseminar zu geschichtlich wichtigen Orten der AWo Gevelsberg in Planung sei. „Den Termin und weitere Infos geben wir noch bekannt.“

