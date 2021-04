In Gevelsberg wird es wieder ein Autokino geben.

Gevelsberg. Das Filmrisskino Gevelsberg und die AVU haben angekündigt, dass sie auch in diesem Jahr wieder ein Autokino anbieten werden.

Gevelsberg bekommt wieder ein Autokino. Das Filmrisskino Gevelsberg und die AVU haben angekündigt, dass sie auch in diesem Jahr wieder auf dem Parkplatz der AVU (An der Drehbank 18) ein Autokino anbieten möchten. Es startet im Mai und findet diesmal unter dem Motto „Filmriss AVU Eventsommer“ statt. An den Wochenenden im SommSer werden Kinofilme, Konzerte, Kindertheater, Live-Shows aber auch Schulabschlussfeiern und vieles mehr stattfinden. Interessierte können das Autokino zudem für eigene Veranstaltungen mieten.