Gevelsberg: Beliebter Treffpunkt wird 2024 noch besser

Das amtierende Gevelsberger Prinzenpaar, Prinz Thomas I. und Prinzessin Tanja I., werden am 18. Januar im Treff erwartet

Gevelsberg Ein beliebter Treff in Gevelsberg startet mit Veränderungen ins neue Jahr. Was besser wird und worauf sich die Gäste freuen dürfen.

Ganz schon „närrisch“ startet der VdK Gevelsberg ins neue Jahr. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn im Rahmen des beliebten VdK-Treffs feiert man am Donnerstag, 18. Januar, ab 15 Uhr einen karnevalistischen Nachmittag. Ort des bunten Treibens wird erstmalig die Sport-Alm, Ochsenkamp 56 in Gevelsberg, sein. „Eine tolle Location im Stefansbachtal, die unseren Gästen eine gemütliche Atmosphäre bietet und zudem auch noch barrierefrei ist“, freut sich Seniorenbetreuer und Veranstaltungsbeauftragter Peter Standschus. Zugleich weist er darauf hin, dass „der VdK-Treff ab sofort alle zwei Monate, jeweils am Donnerstagnachmittag“, dort stattfinden wird.

Ein neuer Veranstaltungsort, den der Gevelsberger Sozialverband natürlich mit einem echten Highlight einweihen möchte. Und dafür konnte man sogar royale Gäste gewinnen. „Wir freuen uns, das Gevelsberger Prinzenpaar, Prinz Thomas I. und Prinzessin Tanja I., nebst seinem Gefolge mit einem dreifach, kräftigen Gevelsberg Gelau begrüßen zu dürfen.“

Bei einem Tässchen Kaffee und einem Stückchen Kuchen werden die Tollitäten aus den Reihen der Ka.Ge.Grün-Weiß Gevelsberg davon berichten, wie die bisherige Session so verlaufen ist und was ihnen bis Rosenmontag noch alles bevorsteht. Gemeinsam möchte man aber auch schunkeln und das eine oder anderen Karnevalslied kräftig anstimmen. Jeckes Treiben, bei dem es an bunten Verkleidungen nicht mangeln sollte, wie Peter Standschus augenzwinkernd anmerkt und hinzufügt, dass es ganz toll wäre, „manch einen Gast vielleicht kostümiert zu sehen“. Karneval sei schließlich nur einmal im Jahr, sagt er und lässt abschließend nicht unerwähnt, dass das beste Kostüm selbstverständlich prämiert wird. Eine Veranstaltung, die man nicht verpassen sollte, denn sie bietet ausreichend Gelegenheit, die „fünfte Jahreszeit“ gebührend zu feiern.

Der VdK-Treff ist nicht nur etwas für Mitglieder, interessierte Gäste sind selbstverständlich herzlich willkommen.

