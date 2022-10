Gevelsberg: Beratung über Zukunft der St.-Engelbert-Kirche

Gevelsberg. Nachdem die Kirchengemeinde sich von der Liebfrauenkirche getrennt hat, steht nun die Zukunft von St. Engelbert in Gevelsberg auf der Agenda.

Das erste Treffen der Arbeitsgemeinschaft St. Engelbert/Liebfrauen findet am Donnerstag, 20. Oktober, um 19 Uhr in der St.-Engelbert-Kirche in Gevelsberg statt.

Es sollen Vorschläge erarbeitet werden, wie die Kirche St. Engelbert so gestaltet werden kann, dass sie sowohl für den Gemeindeteil Liebfrauen als auch für St. Engelbert als Gemeindekirche fungieren kann. Es geht dabei auch um die Zukunft der Kircheneinrichtung in Liebfrauen.

