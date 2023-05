Gevelsberg: Berchemallee wird zur Baustelle

Die Berchemallee in Gevelsberg wird zur Baustelle.

Gevelsberg. Achtung Autofahrer: Die Berchemallee in Gevelsberg wird ab Montag, 22. Mai, zur Baustelle.

Auf der Berchemallee in Höhe Hausnummer 120 finden Arbeiten an der dort vorhandenen Querungshilfe in der Zeit vom Montag, 22. Mai, bis voraussichtlich Dienstag, 13. Juni, statt.

Aus diesem Grund muss der Verkehr in dem oben genannten Bereich unter dem Einsatz einer Lichtsignalanlage einspurig an der Arbeitsstelle vorbeigeführt werden. Fußgängerinnen und Fußgänger werden durch eine Trasse an der Arbeitsstelle vorbeigeführt.

Die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sowie die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner werden um Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen gebeten.

+++ Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: Nichts mehr verpassen mit unserem kostenfreien Newsletter +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm