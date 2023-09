Gevelsberg: Besondere Ehrung bei Spielleute-Vereinigung

Gevelsberg. Jahrelang leitete er die Geschicke der Spielleute-Vereinigung Gevelsberg. Jetzt wurde Heinz-Dieter Dumröse eine besondere Ehre zuteil.

Die Spielleute ernannten Heinz-Dieter Dumröse zu ihrem Ehrenvorsitzenden. Die Auszeichnung erfolgte im Rahmen des zweitägigen Sommerfestes, dass die Spielleute-Vereinigung Gevelsberg zusammen mit ihren Musikerfreunden, Abordnungen von Kirmesaktiven, Karnevalsgruppen und Schützen sowie natürlich weiteren zahlreichen Besuchern feierten. So erhielt die Ehrung einen besonderen Rahmen.

Am ersten Tag starteten gleich drei Vereine den Dämmerschoppen. Die Husaren 2.0 und das Wuppermusikcorps Wuppertal wechselten sich musikalisch ab, während die Showgarde Wuppertal mit ihrer Schwarzlichtshow das Publikum begeisterte.

Am Samstag ging es dann am laufenden Band mit Livemusik weiter. Die Mölmsche Houltköpp, Ruhrpott-Guggis Duisburg und Merkenicher Musketiere besuchten Gevelsberg schon zur Kirmes.

Die Krayer Krähen aus Essen wird man auf dem Winterzauber am 3. Advent wieder sehen, wobei die Mölmsche Houltköpp überlegen, ebenfalls nochmals zu der stimmungsvollen Veranstaltung vorbei zu schauen. Das Tambourcorps Herkenrath brachte noch einige Zugaben.

Zum ersten Mal mit dabei waren: Jugendmusikcorps Essen-Schonnebeck Fanfarenzug Hagen Karnevalsfreunde Hattingen/Bochum 2015.

Die Spielleute-Vereinigung Gevelsberg eröffnete jeweils das Programm und der Höhepunkt in eigener Sache war selbstverständlich die offizielle Ernennung von Heinz-Dieter Dumröse zum Ehrenvorsitzenden. 20 Jahre führte er den Verein durch Höhen und Tiefen, bevor er das Amt an Eva-Maria Hoffmann überreichte. „Ich kann nur hoffen, dass wir neue Mitglieder bekommen, um den Verein in weiter Zukunft zu erhalten, sagte Eva-Maria Hoffmann.

Der Winterzauber findet am 16. und 17. Dezember am Vereinsheim in Zusammenarbeit mit den Kirmesgruppen Mühlenhämmer, Lusebrink und Schnellmark statt.

