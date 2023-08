Gevelsberg: Besonderer Gast auf der Seniorenmesse

Gevelsberg. Fast 60 Aussteller haben sich in diesem Jahr zur Gevelsberger Seniorenmesse angemeldet.

Leben im Alter, das interessiert auch Jüngere. Mit allen Facetten des Themas befasst sich die 18. Seniorenmesse für Jung und Alt, die am Samstag, 26. August, in der Zeit von 9 bis 14 Uhr in der Fußgängerzone und im Stadtgarten in Gevelsberg stattfinden wird.

Zum 18. Mal veranstaltet die Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände in diesem Jahr ihre Seniorenmesse. Sie richtet sich an Jung und Alt. Fast 60 Aussteller haben sich in diesem Jahr angemeldet. So viele waren es schon lange nicht mehr. Das Interesse der Aussteller ist sehr groß.

Neben vielen Einrichtungen und Diensten aus dem ambulanten, teilstationären und stationären Bereich, sind auch Angebote zur Fitness, zum Reisen, ehrenamtliche Seniorendienste, Sanitätsgeschäfte, Beratungsstände zu Themen Energiesparen, Schwerbehinderung, Erste Hilfe, Wohnen, Finanzierung, Umgang mit dem Rollator vor Ort. Die Palette ist riesengroß. Für die Kleinsten werden in diesem Jahr Kinderschminken, Malen und ein Glücksrad angeboten.

Figurenspielerin aus Bochum

Als besonderer Gast wird Erna Hasenkötter erwartet. Die sympathische, rüstige und kontaktfreudige Rentnerin ist nicht auf den Mund gefallen und verwickelt jede Person, die es mag, in ein kleines Gespräch. Dass es sich bei Frau Hasenkötter um eine Figur handelt, ist manches Mal schnell vergessen. Die Figurenspielerin Birgit Iserloh vom Theater Traumbaum aus Bochum tritt da gerne in den Schatten.

+++ Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: Nichts mehr verpassen mit unserem kostenfreien Newsletter +++

Die Aussteller bieten Waffeln, Kuchen, Hotdogs, Grillwürstchen, Fisch und verschiedene Getränke an. Die Veranstalter laden ein: „Bummeln Sie durch die Fuzo und den Stadtgarten, nehmen Sie Platz auf den vielen Sitzmöglichkeiten und kommen Sie mit uns ins Gespräch.“

Informationen gibt es bei der Seniorenbeauftragten Daniela Alze, unter 02332/ 771255 oder per E-Mail seniorenbuero@stadtgevelsberg.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm