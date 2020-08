Die Polizei ertappte am Mittwoch eine völlig betrunkenen Radfahrer.

Verkehr Gevelsberg: Betrunken auf Fahrrad – Führerschein in Gefahr

Gevelsberg. Total betrunken hat der 33-Jährige in Gevelsberg einen Unfall verursacht. Das hat Konsequenzen.

Ein alkoholisierter Radfahrer hat am Mittwoch in Gevelsberg einen Unfall verursacht. Eine 33-jährige Gevelsbergerin wollte am Nachmittag mit ihrem Pkw von dem Grundstück einer Waschanlage aus auf die Fahrbahn der Hagener Straße fahren.

Hierbei stand sie auf dem Radweg, um sich langsam vorzutasten. Ein 31-jähriger Radfahrer fuhr auf dem Radweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung und versuchte sich an dem wartenden Fahrzeug vorbeizuschlängeln.

Er touchierte die Frontschürze des Pkw und beschädigte diese. Bei der Unfallaufnahme fiel auf, dass der 31-Jährige deutlich alkoholisiert war und auch ein Alkoholtest verlief positiv. Er wurde für eine Blutprobe zur Polizeiwache gebracht, verletzt wurde er nicht.