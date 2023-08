Gevelsberg: Betrunkene Seniorin (73) verursacht Pkw-Unfall

Polizei und Rettungsdienst im Einsatz. In Gevelsberg verursacht eine stark betrunkene Seniorin einen Verkehrsunfall.

Gevelsberg. Eine betrunkene Seniorin (73) verursacht in Gevelsberg einen schweren Unfall. Als die Polizei nach den Papieren fragt, gibt es eine Überraschung

Eine 73-jährige Sprockhövelerin hat am Dienstagnachmittag beim Einfahren auf die Kölner Straße in Gevelsberg in Fahrtrichtung Hagen den von links kommenden Daihatsu eines 29-jährigen Schwelmers übersehen. Es kam zum Zusammenstoß.

Dabei wurde der Schwelmer leicht verletzt. Sowohl an dem VW der Seniorin als auch an dem Daihatsu entstand ein Sachschaden von ca. 11.000 Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass die Unfallverursacherin unter Alkoholeinfluss gestanden haben könnte. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen deutlich positiven Wert. Der Sprockhövelerin wurde auf der Polizeiwache Ennepetal eine Blutprobe entnommen.

Weiterhin war sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

