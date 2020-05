Gevelsberg: Betrunkener Radfahrer stürzt in stehendes Auto

Gevelsberg. Ein betrunkener Radfahrer hat in Gevelsberg auf der Wittener Straße ein waghalsiges Wendemanöver gemacht – das ging nicht gut aus.

Ein 28-jähriger Gevelsberger fuhr am Donnerstag gegen 23.30 Uhr auf der Wittener Straße in Richtung Geerstraße. Vor ihm wollte ein 32-jähriger Gevelsberger in Höhe des dortigen Kiosks mit seinem Fahrrad über eine Sperrfläche an der Kreuzung wenden, um die Wittener Straße in Richtung Rheinische Straße zu befahren. Dabei fiel er mit seinem Fahrrad in die Fahrertür des stehenden Skoda. Anstatt sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Radfahrer weiter in Richtung Rheinische Straße.

Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte der 32-Jährige auf seinem Fahrrad an der Hagener Straße/Mittelstraße angetroffen werden. Augenscheinlich stand der Gevelsberger deutlich unter Alkoholeinfluss, ein Atemalkoholtest bestätigte das.

Er wurde zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht ermittelt.