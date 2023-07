Gevelsberg: Bewegendes Konzert ukrainischer Künstlerinnen

Mehr als 140 Menschen besuchten das Konzert junger ukrainischer Künstlerinnen, die aufgrund des Krieges in Gevelsberg und Umgebung leben.

Gevelsberg. Mehr als 140 Menschen besuchten am Sonntag trotz Hitze und Unwetter das Konzert junger ukrainischer Künstlerinnen in Gevelsberg.

Die Künstlerinnen leben aufgrund des Krieges in ihrem Heimatland seit einigen Monaten in Gevelsberg und in den Nachbarstädten leben. Sie wurden belohnt durch einen voll klimatisierten Kinosaal und ein wahres musikalisches Feuerwerk auf der Filmriss-Bühne.

Gemeinsam mit fünf jungen Ukrainerinnen hat die Schauspielerin Alexandra Horodetska ein zweistündiges Programm auf die Beine gestellt, dass traditionelle Lieder mit modernen Arrangements, Gedichte, kleine Theaterszenen und Tanzeinlagen umfasste.

Im Publikum saßen viele ukrainische Familien, die begeistert mitsangen – so zum Beispiel bei dem Song „Stefania“, mit dem die Ukraine 2022 den European Song Contest gewann. Da alle Lieder und Texte in der Herkunftssprache vorgetragen wurden, erhielten die nicht ukrainisch- oder russischsprachigen Gäste ein Handout mit der deutschen Übersetzung der Liedtexte.

Fotos von Familien, Kindern und Paaren

Die Künstlerinnen nutzten im Kino zudem die Leinwand und zeigten darauf Fotos von Familien, Kindern, Paaren in der Ukraine, die sich voneinander verabschiedeten, weil sie durch das Kriegsgeschehen getrennt wurden. Hier bedurfte es keiner Übersetzung. Auch wer den Text nicht verstand, konnte die Trauer, den Schmerz und die Angst durch die Musik und die Bilder nachempfinden.

So zeigte sich auch Bürgermeister Claus Jacobi begeistert und bewegt von der professionellen und intensiven Performance der jungen Sängerinnen und Tänzerinnen. Er sprach sich dafür aus, dass die Künstlerinnen einem noch größeren Publikum bekannt werden sollten und versprach, sich ein geeignetes Veranstaltungsformat in Gevelsberg zu überlegen. Er bedankte sich bei Basir Najimi vom Filmriss-Kino für die Organisation und technische Unterstützung, sowie beim AWO Ortsverein Gevelsberg und der Integrationsagentur der AWO EN für die Förderung der Veranstaltung.

Die Künstlerinnen verließen die Bühne erschöpft aber stolz und glücklich und unter dem Jubel und Beifall des Publikums.

