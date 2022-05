Gevelsberg: BMW fängt Feuer – Kripo nimmt Ermittlungen auf

Gevelsberg. Freitagmorgen ging ein Pkw auf der Asbecker Straße in Flammen auf. Die Kriminalpolizei ermittelt die Brandursache. Straftat nicht ausgeschlossen.

Pkw-Brand in der Asbecker Straße: Die Feuerwehr informierte am Freitagmorgen gegen 2.30 Uhr die Polizei über einen Fahrzeugbrand in der Asbecker Straße. Das Fahrzeug war an der Straße in Höhe der Hausnummer 9 ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt.

Ermittlungen zur Brandursache

Bei Eintreffen der Kräfte stand der Frontbereich des 3er BMW bereits in Flammen. Derzeit hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, eine Straftat kann nicht ausgeschlossen werden. Der BMW wurde sichergestellt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können.

