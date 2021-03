Gevelsberg: Boutique verkauft Winterware für guten Zweck

Hergit Ibach (Mitte) von der Boutique „Lieblingsstücke“ aus Gevelsberg zeigte sich begeistert von der Treue und dem sozialen Engagement ihrer Kunden und freute sich, dass sie am Mittwochvormittag Barbara Lützenbürger (sitzend) und Ariane Ibing eine Spende in Höhe von 500 Euro für den Gevelsberger Kinderschutzbund überreichen konnte.

Gevelsberg. Die Boutique „Lieblingsstücke“ aus Gevelsberg hat ihre auslaufende Winterware verkauft. Mit dem Geld unterstützt sie ein besonderes Anliegen.

Hergit Ibach, Inhaberin der Boutique „Lieblingsstücke“ in der Neustraße, hat eine kleine Auswahl ihrer auslaufenden Winterware zugunsten des Gevelsberger Kinderschutzbundes an die Frau oder den Mann brachte. Eine Idee, die zeigte, dass man sich auch in Krisenzeiten auf seine treue Kundschaft verlassen kann und dass man gemeinsam zusammensteht und -hält.

Sagenhafte 500 Euro kamen bei der Aktion zusammen, die die Gevelsberger Einzelhändlerin am Mittwochvormittag den beiden Kinderschützerinnen Barbara Lützenbürger und Ariane Ibing überreichen konnte.

Warm durch den Winter

Drei Faktoren spielten für Hergit Ibach bei ihrer über Facebook und WhatsApp verbreiteten Aktion eine wichtige Rolle. Zum einen natürlich der gute Zweck, zum anderen die Tatsache, dass liegengebliebene Ware aufgrund des deutschen Steuerrechts inzwischen verderblich ist und oftmals sogar vernichtet wird. Und zu guter Letzt dann auch noch der plötzlich eingesetzte Wintereinbruch.

„Bei solch einem Wetter waren eine Mütze, ein Schal oder Handschuhe beileibe nur von Vorteil“, berichtete sie. Und genau solche winterlichen Accessoires konnten interessierte Kunden gegen eine Spende von mindestens fünf Euro bei ihr im Geschäft käuflich erwerben. Produkte, deren Preise normalerweise höher liegen, die aber zu schade gewesen wären, um sie irgendwann zu entsorgen.

Trotz vorhandener Schneemassen, glatter Straßen und eisiger Kälte folgten viele ihrem Aufruf in die Neustraße und zahlreiche Gevelsberger klopften an die Türe der Boutique „Lieblingsstücke“. „Mit solch einer großen Resonanz hatten wir überhaupt nicht gerechnet.“ Um so schöner, da man so vereint für eine gute Sache eintrat.

Hilfe für Grundschüler

Dieser Tatsache konnten Barbara Lützenbürger und Ariane Ibing nur zustimmen, als sie sich bei Hergit Ibach für deren großzügige Spende bedankten. Gerade in der jetzigen Situation, so sagten die beiden Kinderschützerinnen, sei es mitunter keine Selbstverständlichkeit, dass wenn man selbst finanzielle Sorgen hat, dann noch etwas für einen guten Zweck spendet.

Umso größer ihre Freude, da der Verein selbst, wie so viele andere auch, derzeit kaum Spenden einnimmt. Und mit diesem Geld wolle man dafür Sorge tragen, dass in naher Zukunft Grundschüler, die besondere Probleme in der Schule haben, mittels einer Hausaufgabenhilfe unterstützt werden.

Ein bereits bestehendes Angebot vom Gevelsberger Kinderschutzbund, welches aufgrund von Corona jedoch erst einmal ruhen musste. Mittlerweile zeigt es sich allerdings immer deutlicher und klarer, dass bestehende Lernschwächen immens zunehmen.