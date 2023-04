Blaulicht Gevelsberg: Brand in Wohnheim für behinderte Menschen

Gevelsberg. Die Feuerwehr musste am Wochenende zu einem Brand in einem Wohnheim in Gevelsberg ausrücken. Alle Infos hier.

In einem Wohnheim für behinderte Menschen in Gevelsberg hat es am Samstag einen Feueralarm gegeben.

Die Einheiten der Gevelsberger Feuerwehr konnten vor Ort feststellen, dass abgelegte Speisen auf der eingeschalteten Herdplatte einer Küchenzeile geschwelt und so für eine Verrauchung im Bereich der Küche und des angrenzenden Flures gesorgt hatten. Im Einsatzbericht heißt es: „Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte die Ursache schnell behoben werden und der entsprechende Bereich mittels eines Lüfters entraucht werden.“

Während des Einsatzes waren sämtliche Bewohner außerhalb des Wohnheimes in Sicherheit gebracht. Keiner von ihnen habe Verletzungen erlitten. Im Einsatz waren neben den Kräften der Hauptwache auch Einheiten der Löschzüge Nord und Ost. Nach ungefähr einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.

