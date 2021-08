Gevelsberg: Briefwahl ab sofort im Ratssaal möglich

Ein Stimmzettelumschlag für die Briefwahl. In Gevelsberg ist die Stimmabgabe per Briefwahl ab sofort im Ratssaal möglich.

Gevelsberg. Wer seine Stimme bei der Bundestagswahl im September per Briefwahl abgeben möchte, kann dies ab sofort im Ratssaal der Stadt Gevelsberg machen.

Im Rathaus der Stadt Gevelsberg ist Briefwahl für die am 26.09.2021 stattfindende Wahl des 20. Deutschen Bundestages ab sofort im Ratssaal der Stadt Gevelsberg möglich.

Wahlbenachrichtigungsbrief wird zugestellt

Das Wahlamt bittet alle Wahlberechtigten um Beachtung der folgenden Hinweise: Die im Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten erhalten persönliche Wahlbenachrichtigungsbriefe. Diese werden allen Wahlberechtigten bis spätestens zum 5. September zugestellt. Wer bis zu diesem Termin noch keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, sollte umgehend telefonisch mit dem Briefwahlbüro unter 02332 771101 oder mit dem städtischen Wahlamt per E-Mail an wahlamt@stadtgevelsberg.de Kontakt aufnehmen, um zu überprüfen, ob eine Eintragung in das Wählerverzeichnis erfolgt ist.

Im Briefwahlbüro (Ratssaal des Rathauses der Stadt Gevelsberg) können alle Wahlberechtigten persönlich ihren Antrag auf Ausstellung eines Wahlscheines mit Briefwahlunterlagen stellen und auch direkt vor Ort von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Die Abholung des Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur dann möglich, wenn die Empfangsberechtigung durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. Die bevollmächtigte Person hat hierbei schriftlich den Erhalt der Unterlagen zu bestätigen und zu versichern, dass sie nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt.

Das Briefwahlbüro ist ab sofort zu folgenden Zeiten geöffnet:montags, dienstags und mittwochs von 8 bis 16 Uhr,donnerstags von 8 bis 18 Uhr,freitags von 8 bis 13 Uhr (Bitte an den medizinischen Mund-Nasenschutz, der ab Betreten des Rathauses zu tragen ist, denken). Eine Terminvereinbarung ist für das Briefwahlbüro nicht erforderlich.

Wahlschein und Briefwahlunterlagen können den Wahlberechtigten auch zugeschickt werden. Hierzu muss der auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung abgedruckte Antrag ausgefüllt, persönlich unterschrieben und in einem frankierten Umschlag an die Stadt Gevelsberg, Wahlamt, Rathausplatz 1, 58285 Gevelsberg, gesendet oder bei der Stadt Gevelsberg abgegeben werden. Die Briefwahlunterlagen werden dann an die im Antrag angegebene Adresse (auch im Ausland) geschickt.

Ein Wahlschein kann auch persönlich, schriftlich oder elektronisch (über QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung, per E-Mail an wahlamt@stadtgevelsberg.de oder online über die städtische Homepage www.gevelsberg.de) beantragt werden.

Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persönlich den Stimmzettel, legt ihn in den amtlichen Stimmzettelumschlag, der zu verschließen ist, unterzeichnet die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Eides statt, steckt den unterschriebenen Wahlschein und den Stimmzettelumschlag in den Wahlbriefumschlag und verschließt diesen. Briefwahlanträge können bis Freitag, 24. September, 18 Uhr, gestellt werden. Die Briefwahlunterlagen müssen so rechtzeitig an den Bürgermeister abgesandt werden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag (26. September) bis 18 Uhr eingeht.

