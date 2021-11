Gevelsberg: Bürgerbeteiligung zur Umgestaltung Rupprechthaus

Gevelsberg. Am 4. Dezember haben Bürger die Möglichkeit, das Rupprechthaus in Gevelsberg von innen „zu erleben“ und ihre Wünsche für die Zukunft abzugeben.

Mit einem Erlebnisspaziergang am Samstag, 4. Dezember, können Gevelsbergerinnen und Gevelsberger das Rupprechthaus auf eine ganz besondere Weise erleben. Entscheidend bei der Auftaktveranstaltung der Bürgerbeteiligung ist, dass Ideen für die weitere Nutzung des ehemaligen Kaufhauses gesammelt werden. Diese Anregungen sollen in die weitere Planung einfließen und sicher stellen, dass sich das Haus für möglichst viele Nutzer öffnen wird. Schon das Programm an dem Tag soll so vielfältig wie möglich sein.

Lesen Sie auch: Corona: Scharfe Kritik an Gevelsberger Martinsmarkt

Björn Remer, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung und Umwelt, erklärt, dass sich sowohl die Musikschule als auch die Stadtbücherei mit einigen Beiträgen beteiligen. Bekanntlich sollen beide Einrichtungen später einmal in das Gebäude einziehen. Um zentraler erreichbar zu sein und auch weil die aktuelle Unterkünfte stark renovierungsbedürftig sind.

Rundgang mit Horten-Mitarbeitern

Ehemalige Mitarbeiter von Horten werden durch die 1800 Quadratmeter großen Etagen führen und Fragen beantworten. Alte Zeitungsausschnitte, Bilder und ein Film erinnern ebenfalls an vergangene Zeiten. Auf dem überdachten Parkdeck soll es am Ende eine kleine Zusammenkunft geben, bei der sich alle Beteiligten austauschen können.

Bereits im September hat es eine Beteiligung von Kindern gegeben. Jungen und Mädchen aus einer Grundschule und einer Kita wurden von einem externen Planungsbüro gebeten, ihre Wünsche abzugeben. „Freies W-Lan, Leseecken, eine Eisdiele“, es habe viele Vorschläge gegeben, die ebenfalls mit in die weitere Planung einfließen sollen, erklärt Björn Remer. Es werde zudem drüber nachgedacht, Bereiche aus dem Rathaus mit Besucherfrequenz dort unterzubringen, ebenso wie einen Multifunktionsraum einzurichten, der von Vereinen und Institutionen genutzt werden kann. Dort sollen auch Konzerte, Lesungen und andere kulturelle Veranstaltungen stattfinden können.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Viel Leben hat es in den leerstehenden Etagen noch nicht gegeben. Coronabedingt. Doch das soll sich ändern. Mittlerweile gibt es mehrere Gevelsberger Vereine, die in den kommenden Wochen eine Veranstaltung im Rupprechthaus planen. Die ersten Treffen haben schon stattgefunden.

Die Besucher des Erlebnisspaziergangs am 4. Dezember sollen in mehreren Kleingruppen durch das Gebäude in einer Art Einbahnstraßenregelung durch die Etagen geführt werden. Die Anmeldungen sollen zu einem späteren Zeitpunkt telefonisch und auch online möglich sein. „Am Ende wollen wir den Architekten für den Wettbewerb ein Raumkonzept an die Hand geben, das sie in ihren Planungen berücksichtigen sollen“, erklärt Björn Remer.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm