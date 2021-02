Gevelsberg: Bunter Salon lädt zu Online-Veranstaltung ein

Der Bunte Salon startet digital in die neue Saison.

Gevelsberg. Internationaler Frauentag in Gevelsberg: Schauspielerin Maria Wolf und Kunsthistorikerin Dr. Inés Pelzl erzählen über die Künstlerin Frida Kahlo.

Der Internationale Frauentag wird am 8. März gefeiert. Eigentlich wollte Christel Hofschröer, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Gevelsberg, aus diesem Anlass zu einer Veranstaltung ins Rupprechthaus einladen. Frauen sollten ihre Version zur Zukunft miteinander teilen und ins Gespräch kommen, an einem Ort des Umbruchs und der Weiterentwicklung. Doch die Pandemie macht dies unmöglich. Jetzt findet das Treffen digital statt. „Dies ist auch gleichzeitig der Neustart des Bunten Salons nach der Pause“, erklärt Hofschröer.

Gemeinsam neue Wege gehen, sich austauschen und Kultur erleben: Unter diesem Motto werden seit 13 Jahren viele Veranstaltungen des Bunten Salons gestaltet. Auch in Zeiten, in denen Begegnungen schwierig sind, wollen die Gleichstellungsbeauftragten des Südkreises nicht auf Treffen verzichten und starten mit dem neuen Format: Der Bunte Salon geht am Montag, 8. März, online und lädt ab 19.30 Uhr zu einer virtuellen Begegnung mit Frida Kahlo ein.

„Meeting Frida Kahlo“ am 8. März

Christel Hofschröer freut sich darauf, dass die beiden Schwestern Schauspielerin Maria Wolf und die Kunsthistorikerin Dr. Inés Pelzl „die starke und inspirierende Frau den Gästen den Bunten Salon näher bringen“. Die mexikanische Malerin Frida Kahlo (1907-1954) ist weltberühmt und begeistert bis heute. „Meeting Frida Kahlo“ ist unsere Antwort auf die Corona-Beschränkungen. Wir möchten inspirieren, ein Miteinander ermöglichen und zu Solidarität aufrufen“, teilen die Salonbetreiberinnen in der Ankündigung mit. „Statt Eintrittsgelder sind Spenden für die Arbeit des Frauenhauses willkommen“, erklärt Christel Hofschröer.

Internationaler Frauentag, 8. März, 19.30 – ca. 21 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Der Eintritt zur virtuellen Veranstaltung ist frei, die Anzahl der Gäste begrenzt. Mit Anmeldungen bei der VHS www.vhs-ennepe-ruhr-sued.de

