Das Team steht bereit: Das Corona-Testzentrum an der Körnerstraße in Gevelsberg nimmt seinen Betrieb wieder auf.

Schnelltest Gevelsberg: Corona-Testzentrum in Feuerwache öffnet wieder

Gevelsberg. Das Corona-Testzentrum in der alten Feuerwache in Gevelsberg öffnet wieder seine Türen. Dann geht es los und so können Termine gemacht werden.

Das Corona-Testzentrum in der alten Feuerwache, Körnerstraße 74, in Gevelsberg nimmt den Betrieb wieder auf. Los geht es ab Samstag, 20. November, von 9 bis 14 Uhr. Ab dann können sich Bürgerinnen und Bürger direkt aus ihrem Auto heraus testen lassen.

Und so funktioniert es: Die Besucherinnen und Besucher des Testzentrums fahren von der Körnerstraße aus auf das Gelände der alten Feuerwache. Dort fahren sie in eine von zwei der alten Garagen, in denen früher noch Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr standen und lassen sich testen. Danach können sie das Gelände mit dem Auto wieder verlassen.

Termine online buchbar

Den gewünschten Termin zum Schnelltest können sie online buchen unter www.schnelltestgevelsberg.de. Die Termine müssen vorab online angemeldet werden. Anschließend geht es zum Wunschtermin pünktlich ins Testzentrum, wo das medizinisch geschulte Personal einen Mund und/oder Rachenabstrich entnimmt. Innerhalb von 20 Minuten nach dem Abstrich erhalten die Getesteten das Ergebnis per E-Mail. Es ist 24 Stunden gültig und kann in digitaler Form vorgezeigt werden.

Das Testzentrum in der alten Feuerwache ist eine Kooperation der Kunsthalle Gevelsberg und der Sportalm. Das Team verspricht, dass alle personenbezogenen Daten nach aktuellen Standards verschlüsselt werden und vor unbefugtem Zugriff gesichert sind.

