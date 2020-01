Gevelsberg: Countdown zum 5. Stadionlauf läuft

Die Premiere des Gevelsberger Stadionlaufs war 2016 eine Hau-Ruck-Aktion, die mal eben so aus dem Boden gestampft und unter Hochdruck binnen kürzester Zeit organisiert wurde. Nichtsdestotrotz wurde die Benefiz-Sportveranstaltung im Stadion Stefansbachtal am Ende ein schöner Erfolg, der im Laufe der Jahre ständig wuchs und sich mittlerweile sogar zu einem Alleinstellungsmerkmal innerhalb der Region entwickelt hat.

Rühren die Werbetrommel: Vertreter des Organisationsteams mit Bürgermeister Claus Jacobi im Beisein der Sponsoren und Unterstützer Foto: Sicks

Es lockt sogar die „Freunde des guten Sports“ von weit außerhalb der eigenen Stadtgrenzen an. Um solch ein Event überhaupt stemmen zu können, bedarf es in erster Linie zahlreicher Partner, die mit der Stadt gemeinsam durchs Ziel laufen. Daher nutzte Bürgermeister Claus Jacobi im Rahmen eines Pressegespräches auch direkt die Gelegenheit, um „allen einmal persönlich und im Namen des städtischen Organisationsteams zu danken“. Ohne eine Unterstützung durch diese Zeitung, die AVU, den Bauverein Gevelsberg, den FSV, die Gebauer GmbH, Intersport Reschop, das Opel Autohaus Gebrüder Nolte, das Schwimm-In, die SEG, die Sparkasse Gevelsberg-Wetter, die Sportalm, SQ Media wäre der Stadionlauf gewiss nicht der, der er am 18. April 2020 ab 10 Uhr sein wird. Und ein Projekt vor Ort zu fördern deckt sich mit der Tradition aller Sponsoren, sich für das Gemeinwohl in der Region zu engagieren.

Event für Jung und Alt

Insbesondere bei solch einer Veranstaltung für Jung und Alt, bei dem die Gemeinsamkeit der Generationen im Vordergrund steht. Damit an dieser Veranstaltung auch zahlreiche Kinder und Jugendliche (bis 14 Jahren) teilnehmen können, wurde während des Pressegespräches angeregt, dass man die Kosten für deren 800-m-Lauf durch Sponsoring abdecken wolle.

Stadionlauf Anmeldungen ab 1. Februar möglich Der Anmeldestart für den 5. Gevelsberger Stadionlauf erfolgt am 1. Februar 2020 um 0.00 Uhr über die Website www.stadionlauf-gevelsberg.de, die rechtzeitig zum Start durch SQ Media relauncht wurde. Anmeldeschluss ist der 15. April 2020.

Eine Idee, die Volker Bremer, Vorstandsvorsitzender des Bauvereins, gleich aufgriff und spontan die Startgebühr für 50 junge Teilnehmer übernahm. Auch Thomas Theile von der Sparkasse Gevelsberg-Wetter sagte ebenso wie alle anderen Sponsoren zu, Kindern unter 14 Jahren einen kostenlosen Start zu ermöglichen.

Erweitertes Programm

Bei der fünften Auflage des Gevelsberger Stadionlaufs, die auch diesmal wieder von Jan Schulte (WDR) moderiert und kommentiert wird, dürfen sich die laufbegeisterten Sportler auf ein vielfältiges Streckenangebot und ein anspruchsvolles Rahmenprogramm freuen. Neben dem 10-km-Lauf, der 7,5-km-Walkingstrecke, den 3000-m-Läufen für Erwachsene und dem 800-m-Lauf für Kinder und Jugendliche, kann man diesmal sogar einen Halbmarathon, den sogenannten Sportalm-Halbmarathon, auf der Zehn-Kilometer-Strecke durch das Stadion Stefansbachtal absolvieren.

Die landschaftlich schöne, jedoch auch anspruchsvolle Strecke, bei der es einige Höhenmeter zu bewältigen gibt, führt vom Stadion Stefansbachtal über Haßlinghausen zurück nach Gevelsberg. Dadurch wird sichtbar, dass die kommunale Zusammenarbeit zweier Städte, nämlich Gevelsberg und Sprockhövel – hierfür war Bürgermeister Uli Winkelmann beim Pressegespräch anwesend – für ihre Bürgerschaft wieder einmal Früchte trägt.

Alle Disziplinen – mit Ausnahme des Halbmarathons – können dem Sportabzeichen angerechnet werden. Das Team um Oliver Hülsmann steht am Veranstaltungstag für Fragen rund um das Deutsche Sportabzeichen natürlich zur Verfügung.

Abseits der Laufstrecke werden ein bewährtes Rahmenprogramm für Kinder (Hüpfburg) sowie die beliebte Zuschauerrallye angeboten, bei der nicht nur die aktiven Teilnehmer sondern alle Zuschauer die Möglichkeit auf einen Gewinn haben.

„Auch im Jahr 2020 wollen wir die letztjährige Teilnehmerzahl noch steigern – schließlich heißt es auch diesmal wieder: Laufen für den guten Zweck“, sagte Bürgermeister Claus Jacobi.

Denn die Startgelder fließen direkt in die Spendenkasse des gemeinnützigen Vereins „Taubenväter – Menschen helfen Menschen“, dessen Mitglieder am Veranstaltungstag mit Kaltgetränken, Bratwurst und Steaks vom Grill sowie einer Kaffee- und Kuchentafel für das leibliche Wohl sorgen werden.

Neue Zeitabnahme und T-Shirt

Dank des Sponsorings der Sparkasse Gevelsberg-Wetter konnte man in 2020 mit der Firma Neo Move aus Bochum einen neuen Zeitnehmer gewinnen, der zugleich auch die administrativen Aufgaben der Anmeldung sowie die Zahlungsabwicklung übernimmt. Was bedeutet, dass es erstmals möglich sein wird, sein Startgeld (bei Voranmeldung 6 Euro, bei Anmeldung am Veranstaltungstag 10 Euro) direkt online zu zahlen.

Das neu designte T-Shirt mit dem Veranstaltungslogo vorne und den Sponsoren-Logos auf der Rückseite. Foto: Sicks

Zudem hat das Unternehmen ein T-Shirt designt, das alle Logos der Sponsoren sowie das Veranstaltungslogo abbildet. Läufer können bei ihrer Anmeldung entscheiden, ob sie solch ein Shirt zum Preis von 19,90 Euro mitbestellen möchten. Wer dieses Angebot nutzt, sollte es spätestens bis zum 30. März tun, denn danach ist nur noch eine Anmeldung ohne T-Shirt-Bestellung möglich.

Vorbereitungskurs

Unter dem Motto „Laufen leicht gemacht“ beginnt bereits am Dienstag, 11. Februar, unter der Leitung von Corinna von Werne ein Vorbereitungskurs der Sportalm Gevelsberg, der über zehn Wochen läuft und immer dienstags von 18.30 bis 20 Uhr (Treffpunkt: Sportalm) im Stadion Stefansbachtal unter Flutlicht stattfinden wird.

Das Kursprogramm besteht aus zehn je 90-minütigen angeleiteten Einheiten (aufgebaut in die Sequenzen: Erwärmung, Ausdauer, Kraft, Dehnung und Entspannung) am Dienstag, die mit einer Aufgabenstellung für die freiwilligen Laufeinheiten am Donnerstag enden.

Körper langsam belasten

Dieses für Einsteiger und Fortgeschrittene konzipierte Laufprogramm richtet sich an all diejenigen, die sich die 10 km-Distanz aktuell noch nicht zutrauen oder sogar noch gar nicht mit dem Laufen angefangen haben.

In Intervallschritten werden sie langsam an ihre körperliche Belastung herangeführt und erarbeiten sich so die 10 km in ihrem ganz persönlichen Tempo.

Kosten belaufen sich auf 30 Euro

„Natürlich können auch erfahrenere Läufer am Kurs teilnehmen und bekommen hilfreiche Unterstützung zur Verbesserung ihrer Lauftechnik und Steigerung ihres Lauftempos“, sagte Sportalm-Mitarbeiter Holger Hecker.

Die Kosten für den Kurs belaufen sich auf 30 Euro und sind bei der ersten Einheit in bar zu bezahlen. Um das Trainingsprogramm noch abwechslungsreicher zu gestalten, ist in der Kursgebühr zudem auch noch eine 10er-Karte für die Basiskurse des Skiclubs Gevelsberg enthalten.

Anmeldungen zum Vorbereitungskurs sind ab sofort unter der Rufnummer möglich.