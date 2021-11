Guter Zweck Gevelsberg: CrossFit spendet an Hospiz Emmaus

Gevelsberg. Sportler von CrossFit nehmen an Charity-Event in Berlin teil und spenden für Hospiz Emmaus in Gevelsberg. Geld, das dringend benötigt wird.

Zwei Teams von CrossFit mit Schmackes aus Gevelsberg haben vor kurzem bei dem Charity-Event “Battle Cancer” in Berlin mitgemacht. Während der Veranstalter aus den UK 2017 noch kleine Wettkämpfe ausgerichtet hat, ist das ganze mittlerweile zu einer “Battle Cancer-Tour” in acht Ländern in Europa und LA angewachsen.

Bis heute haben sie mit ihren Events über eine Millionen Euro für Wohltätigkeitsorganisationen gesammelt, die sich gegen Krebs einsetzen. Jedes Team, dass bei dem Wettkampf antritt, sammelt vorab Spenden für eine Organisation, die sie sich selbst aussuchen. Aus den Reihen von CrossFit mit Schmackes sind ein Damen- und ein Herrenteam angetreten. Die beiden Teams haben sich dafür das Hospiz Emmaus in Gevelsberg ausgesucht.

Thorben Müller ist einer der Athleten: „Wir wollten gerne eine lokale Organisation unterstützen und da haben wir uns sehr schnell auf das Hospiz geeinigt.” Bei den Events ist es so, dass Teams aus vier Athleten aus dem Bereich Functional Fitness in vier Workouts a neun Minuten gegeneinander antreten. Es ist nicht das erste Mal, dass die Mitglieder von CrossFit mit Schmackes eine Spenden für das Hospiz gesammelt haben. Schon Anfang des Jahres haben sie eine Charity-Kochaktion mit Norbert “Nobby” Dickel, dem ehemalige Bundesligaspieler und Stadionsprecher beim BVB als Koch des Abends gesammelt.

1400 Euro als Spende

Dieses Mal sind 1.400 Euro zusammengekommen und die kann das Hospiz Emmaus auch sehr gut gebrauchen. „Seit der Pandemie ist die Anzahl an Spenden deutlich zurückgegangen und das ist das einzige Geld was wir nutzen können, um es für das Familiensystem und die Trauerarbeit der Angehörigen zu nutzen”, sagt die Koordinatorin des Kinder- und Jugendhospizes Michaela Pesenacker. Die Spende der Athleten möchte Pesenacker gerne für eine Jonglierkiste für die Kinder verwenden. „Die Kinder können selten über die Sprache ausdrücken, wenn sie traurig und wütend sind, aber mit Bewegung klappt das sehr gut.”

Der Plan ist, dass die Kinder kleine Kunststücke mit den Sachen aus der Jonglierkiste einüben können, die sie dann vorführen können. Der Rest des Geldes soll dann für eine Weihnachtsfeier für die Kinder genutzt werden. „Wir freuen uns, wenn das Geld an einer Stelle ankommt, wo es wirklich gebraucht wird und es passt ja thematisch ganz besonders gut, wenn es auch noch die Bewegung der Kinder fördert”, sagt Hannah Danowski, die Inhaberin von CrossFit mit Schmackes. Auch im nächsten Jahr möchten ein paar Mitglieder von CrossFit mit Schmackes wieder bei Battle Cancer teilnehmen, um für den guten Zweck Sport zu machen.

