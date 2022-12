Gevelsberg: Darum landete der Hubschrauber am Ennepebogen

Der Rettungshubschrauber war auch in Gevelsberg in Einsatz.

Gevelsberg. Darum landete der Rettungshubschrauber am Ennepebogen in Gevelsberg.

Dramatische Szenen spielten sich am Nachmittag am Ennepebogen in Gevelsberg ab. Ein Kind ist in der Kita Körnerstraße gestürzt und soll anfänglich bewusstlos gewesen sein. Der Rettungsdienst und der Rettungshubschrauber wurden alarmiert, weil nicht klar war, wie schwer die Verletzung war.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Die Luftretter landeten um 15.26 Uhr am Ennepebogen. Zum Glück stellte sich heraus, dass die Verletzung nicht so schlimm war, wie erwartet, weshalb der Hubschrauber ohne Patient wieder abflog, wie die Feuerwehr auf Nachfrage dieser Zeitung mitteilt. Das Kind, das zwischenzeitlich wieder bei Bewusstsein war, ist dann mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus zur genaueren Untersuchung gebracht worden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm