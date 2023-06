Gevelsberg: Darum liebt Jan Winning (32) Arbeit im Handwerk

Gevelsberg. Jan Winning (32) ist Anlagenmechaniker bei O. Lück in Gevelsberg. Darum ist sein Beruf für ihn der beste auf der Welt.

„Ich habe schon immer gerne mit Opa gebastelt“, erinnert sich Jan Winning an seine Kindheit. Der Weg ins Handwerk war für den mittlerweile 32-Jährigen also eigentlich vorgezeichnet. Bei der Firma O. Lück in Gevelsberg findet er Jahre später schließlich seine Traumstelle – als Anlagenmechaniker für Sanitär, Heizungs- und Klimatechnik. Aber Winning macht mehr als das. Er arbeitet auch im Kundendienst, kümmert sich um Rechnungen und Angebote.

Aktuell führe sein Arbeitgeber ihn auch an Verantwortung heran, freut er sich. Dass er Aufstiegschancen hat, obwohl er in keinem großen Konzern arbeitet, ist für Winning ein großer Pluspunkt. Weiterer Pluspunkt: „Ich arbeite sehr selbstständig, das finde ich halt cool. Ich mache meine eigenen Termine“, erklärt er. Seine Arbeit ist für den Gevelsberger so viel mehr als „Gas, Wasser, Sch****“. Handwerk ist für ihn auch mehr als nur ein Beruf, es ist Leidenschaft.

Dabei verläuft sein Einstieg eher auf Umwegen. Nach seinem Realschulabschluss will Jan Winning eigentlich etwas Anderes machen. Da sei er 16 oder 17 Jahre alt gewesen, sagt er. „Ich wusste nicht, was ich so machen sollte.“ Später wechselt er von der Handelsschule in den technischen Bereich, geht von da aus in die Ausbildung und landet bei einer SHK-Firma. Das steht kurz für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Nach mehrere Zwischenstationen beendet er diese Ausbildung 2011 bei O. Lück.

Einsatz als Kalender-Model

„Bei Lück hast Du die Chance, in jeden Bereich reinzugucken, egal ob Heizung oder Badezimmer“, sagt Jan Winning. „Wenn die merken, dass Du pfiffig und motiviert bist, kannst Du auch in den Kundendienst gehen.“ Er sei mittlerweile überwiegend im Kundendienst, aber trotzdem auch noch handwerklich unterwegs.

Der 32-Jährige ist von seinem Beruf sogar so überzeugt, dass er Kalender-Model wurde, um deutschlandweit für das Handwerk zu werden. Der Anlagenmechaniker aus Gevelsberg hatte ernsthafte Chancen auf den Titel „Mister Handwerk 2023“. Nachdem er sich in einer Online-Abstimmung und bei einer Jury gegen seine Mitbewerber durchgesetzt hatte, kam er bis ins Finale des Wettbewerbs. Und auch, wenn er den Titel knapp verpasste, war sein Gesicht im Power-People-Fotokalender zu sehen.

„Power People“ ist laut Handwerksblatt eine Dachmarke für selbstbewusste Handwerkerinnen und Handwerker. Der Kalender zeigt großflächige Fotomotive von jeweils sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmern in ihren Berufen – vom Auszubildenden bis hin zum Meister. Eine Gruppe aus professionellen Fotografen, Videoproduzenten und Visagisten hatte Jan Winning abgelichtet um kam dafür extra zur Firma Lück in Gevelsberg-Silschede. Der Wettbewerb soll dabei helfen, dass das Handwerk eine Image-Aufbesserung bekommt.

Familiäres Betriebsklima

Und das hält Jan Winning auch für entscheidend. Den Fachkräftemangel würden auch er und das Team bei Firma Lück in Gevelsberg bemerken. „Wir bekommen kaum Azubis, und Praktikanten kommen zum Teil schon nach einem Tag nicht wieder“, hatte er die Situation schon einmal geschildert. „Mir geht es darum, dass wir das in den Griff kriegen.“

Er selbst gibt als Geselle seine eigene Begeisterung für das Handwerk an die Auszubildenden weiter. Und das macht ihm großen Spaß. Ein besonderes Erfolgserlebnis sei für ihn, wenn der sprichwörtliche Funke überspringe. „Der Umgangston bei mir ist schon rauer manchmal, aber ich versuche Inhalte zu vermitteln und dass die Azubis stolz darauf sein können, Handwerker zu sein“, erklärte er in einem Interview zu seiner Teilnahme am „Mister Handwerk 2023“-Wettbewerb. „Und wenn es mal laut wird, lachen wir fünf Minuten später wieder zusammen.“ Bei O. Lück werde viel wert auf die Ausbildung gelegt. „Zur Not erkläre ich jedes Heizungsteil auch zehnmal“, sagt Winning und lacht.

Denn familiäres Betriebsklima sei bei O. Lück in Gevelsberg tatsächlich kein einfaches Klischee. „Du kannst mit dem Chef hier über alles reden und er hilft dir bei Problemen“, beschreibt der 32-Jährige das. „Ich würde nur gehen, wenn ich mich selbstständig machen wollte.“

