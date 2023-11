Gevelsberg: Das erwarten die Unternehmer von „ihrer“ SPD

Gevelsberg Die Arbeitsgemeinschaft der Selbstständigen in der SPD Gevelsberg hat die Weichen für die nächsten Jahre gestellt.

Die Arbeitsgemeinschaft der Selbstständigen innerhalb der SPD Gevelsberg (AGS) hat auf ihrer Jahreshauptversammlung vor kurzem einen neuen Vorstand gewählt.

Lesen Sie auch:

Security sorgt für Ruhe in Ennepetal - aber nicht mehr lange

Gevelsberg: Die Mittelstraße bekommt einen kleinen Park

Heimatfest: „Heißer Nachtwächter“ soll Vereinskassen aufbessern

Majid Iqbal, der alte und neue Vorsitzende, ist in seinem Amt einstimmig bestätigt worden. Melanie Bendrich steht ihm weiterhin zur Seite als Stellvertreterin. Auch der Schriftführer Ralf Terjung ist wieder in sein Amt gewählt worden. Den Vorstand komplementieren Mirela Linke, Stefan Biederbick, Reiner Biewald und Niko Panou als Beisitzer.

„Erstaunlich, wie die Zeit vergeht! Seit der Geburt der AGS ist es zwei Jahre her. Genau am 15. September 2021 haben die Mitglieder der SPD Gevelsberg erstmalig die „Arbeitsgemeinschaft der Selbstständigen“ in Gevelsberg gegründet. Zwei Jahre AGS-Gevelsberg –meiner Ansicht nach ein voller Erfolg! Dafür möchte ich mich bei allen Mitstreitern bedanken“, so der Vorsitzende Majid Iqbal.

In seiner Eröffnung der Sitzung ging der Vorsitzende auf die Probleme der Selbstständigen ein und bekräftigt, warum es notwendig ist, so eine Arbeitsgemeinschaft in Gevelsberg zu haben. „Zunächst die Corona-Krise und dann der Krieg in der Ukraine hat uns allen das Leben schwer gemacht. Die gestiegenen Energiekosten, Fachkräftemangel, Lieferengpässe etc. sind Herausforderungen, die die Selbstständigen zu meistern haben. Deshalb ist es wichtig und notwendig, auch als SPD, sich um dieses Klientel zu kümmern. Gute Wirtschaft, sichere Arbeitsplätze, davon hängt unser Wohlstand ab. Daher möchten wir die Arbeit der AGS in Gevelsberg fortsetzen und heute den Vorstand neu wählen“, so Majid Iqbal weiter.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Neben Unternehmensbesuchen und Stammtischen sind weitere Veranstaltungen zu Themen wie z. B. Pflegekonferenz, Wirtschaftsförderung, Mittelstand und Industriestandort Deutschland etc. geplant.

Der heimische Bundestagsabgeordnete Timo Schisanowski übernahm die Versammlungsleitung. Neben dem Vorsitzenden der Gevelsberger SPD, Daniel Berenbruch, zählte die Co-Vorsitzende der AGS-NRW, Susanne Kirchhof, zu den Erstgratulanten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm