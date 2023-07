Gevelsberg: Das gibt’s beim Sommerfestival in der Innenstadt

Gevelsberg. Gevelsberg kann sich auf das Sommerfestival 2023 freuen. Das sind die beiden Termine. Dieses Programm ist geplant.

Voll ist es im Ratssaal in Gevelsberg. Vertreter aus fast allen Vereinen, Verbänden und Unternehmen, die ihren Beitrag zum diesjährigen Gevelsberger Sommerfestival leisten, sind gekommen, um der Öffentlichkeit das Programm im einzelnen vorzustellen.

Mit einem bunten Mix aus Musik, Kunst, Show, Information und Geselligkeit wollen sie an den letzten beiden Sonntagen der Sommerferien (30. Juli und 6. August – jeweils von 11 bis 15 Uhr) eine Art Kurort-Atmosphäre auf dem Vendȏmer Platz erzeugen. Getreu einer Aussage von Johann Wolfgang von Goethe, die da lautete: „Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nahe?“.

Womit der große deutsche Dichter und Denker genau das ausdrückte, was sich die Verantwortlichen bei der Stadt Gevelsberg und alle Beteiligten wünschen: Die Bürger sollen ein Gefühl von heimischer Erlebnisunterhaltung verspüren, die Qualität statt Quantität bietet. In all den Jahren sei das Sommerfestival zu einem Ort der Begegnung für viele Menschen in der Stadt geworden, sagt Bürgermeister Claus Jacobi und fügt erfreut hinzu, dass die Veranstaltung nach der Umgestaltung des Vendômer Platz nun endlich auch wieder an ihren alten Stammplatz zurückkehre.

Gevelsberger Künstler präsentieren sich

Und das mit einer Vielzahl an ehrenamtliche Teilnehmern, die sich mit ihrem persönlichen und tatkräftigen Engagement einbringen. Wie zum Beispiel die Kirmesgruppen „Börkey“ und „Aechter de Biecke“, die sich um das leibliche Wohl der Gäste kümmern. Ein kleiner Nebenverdienst um die Vereinskassen aufzustocken, kommentiert es Alexandra Gerke. Ihre Gruppe wird am 30. Juli dafür sorgen, dass kein Gast auf dem Trockenen sitzt.

Die Kirmesfreunde „Aechter de Biecke“ öffnen eine Woche später den Zapfhahn; schmeißen aber zusätzlich an beiden Sonntagen ihren Grill und die Fritteuse an, damit das kleine Hüngerchen gestillt wird. Abgerundet wird das kulinarische Angebot mit Kaffee und selbst gebackenen Waffeln vom Filmriss Kino und dem Nachbarschaftstreff.

Für den Bereich „Kunst“ wird Anke Bilstein-Blaufelder im Rahmen eines Offenen Ateliers nicht nur einige Werke und Schmuckstücke aus ihrer Malschule „MomentMal“ präsentieren und verkaufen, die Gevelsberger Künstlerin lädt auch in ihr „Mitmach-Atelier“ ein, um dort zum Beispiel mit Spachtelmassen und Pigmenten zu experimentieren. Ähnliches gilt auch für den Gevelsberger Künstlerkreis. An dessen Stand werde man sehen, so verspricht es Johannes Dennda, dass jeder „unserer Mitstreiter seinen ganz eigenen Zugang zur Kunst hat.“ Von Malerei über Bildhauerei und Medienkunst bis hin zur Fotografie.

Livemusik mit Jazz- und Swing

Reichlich Informationen vermitteln am ersten Sonntag der NABU Ennepe-Ruhr, die Stadt Gevelsberg und die Zukunftsschmiede Gevelsberg zu den Themenfeldern Natur-, Klima und Umweltschutz sowie Nachhaltigkeit. Außerdem wird auch das Redaktionsmobil dieser Zeitung vor Ort sein.

Am zweiten Sonntag werden dann die Mitglieder vom Gevelsberger Heimatverein „Spannendes aus unserer Stadtgeschichte“ präsentieren und zugleich einen Einblick in ihre vielfältigen Tätigkeiten liefern, verrät der Vorsitzende Andreas Belz.

Was das Bühnenprogramm für den 30. Juli betrifft, da wollen zunächst einmal die Urgesteine des Sommerfestivals, Wolf R. Ossenberg and his old Friends, das Publikum musikalisch beschallen und mit ihrem Repertoire an Jazz- und Swingmelodien begeistern.

Im Anschluss daran wird der Schutz- & Polizeihundeverein jede Menge tierischen Spaß auf vier Pfoten präsentieren, Wissenswertes rund um die Vierbeiner erzählen und die kleinen Besucher sogar mit in seine Vorführung einbinden. Abgerundet wird das Ganze mit Liedern von der Waterkant, die der Shanty-Chor Hasslinghausen schmettert und mit den 15 Musikerinnen und Musiker der Spielleute-Vereinigung Gevelsberg, die die Gäste auf dem Vendȏmer Platz mit ihren Lieblingsstücken in modernen Arrangements beglücken.

Big Band und orientalischer Tanz

Eine Woche später, am 6. August, wird es gleich zu Beginn handgemachten Big-Band-Sound mit der „Tele Big Band“ aus Hagen geben. Das Programm der Formation, die sich 1985 aus ehemaligen Telekom-Mitarbeitern gründete, umfasst zusätzlich auch noch kraftvolle Rock- und Popnummern, Latin-Musik sowie gefühlvolle Balladen.

Später wird der Wanderchor unter der Leitung von Hans Sturhan gemeinsam mit den Besuchern einige Volkslieder singen und „wir werden sogar zwei Gevelsberger Lieder anstimmen“, lässt Sturhan wissen.

Mit Stunts, hohen Sprüngen und Tricks schließt sich eine durch DB-Bikes auf die Bühne gebrachte Trial-Bike-Show an. „Ein rasantes Spektakel“ verspricht Geschäftsführer David Baldzun und weist darauf hin, dass er an diesem Tag auch einen Stand aufgebaut habe, an dem man sich rund ums E-Bike informieren könne.

Abgerundet wird das Bühnenprogramm mit einem Auftritt der Gruppe „Orientalischer Tanz“ vom Tanzcentrum EN und den Country Freunden EN, die beim Line Dance die Beine im Einzel- und Paartanz kräftig schwingen.

