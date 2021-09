Gevelsberg: Das ist das Programm für „Kultur auf Berge“

Gevelsberg. Statt einem Berger Stadtteilfest gibt es in Gevelsberg nun wieder „Kultur auf Berge“. Das ist der Termin. So sieht das Programm aus.

Über viele Jahre wurde das Berger Stadtteilfest getragen von zahlreichen sozialen Initiativen, Vereinen, Akteuren und Gruppen aus dem Quartier. Sie alle präsentierten dabei ihre gemeinnützige Arbeit und machten mit ihrer Mixtur aus Unterhaltung, Kultur, Brauchtum, Spiel und Information das Gevelsberger Quartier zu einem unwiderstehlichen Publikumsmagneten. Coronabedingt muss allerdings auch in diesem Jahr das beliebte Event noch einmal eine kleine Pause einlegen.

Doch den Verantwortlichen gelang es - wie auch schon bereits 2020 - eine Ersatzveranstaltung auf die Beine zu stellen, deren Konzept den Sicherheits- und Hygienebestimmungen entspricht. Unter dem Titel „Kultur auf Berge“ wird es am kommenden Samstag, 4. September, erneut auf dem P+R Parkplatz an der Burbecker Straße drei Programmpunkte geben, die gezielt unterschiedliche Altersgruppen ansprechen und an denen jeweils 200 Personen, die sich im Vorfeld anmelden müssen, kostenlos teilnehmen können.

Drei Programmpunkte

Auch wenn diese Veranstaltung nicht vergleichbar mit dem traditionellen Stadtteilfest sei, sagte Bürgermeister Claus Jacobi, so gelänge es doch mit insgesamt 600 Personen, verteilt auf drei Aktionen, „das bestehende Berger Feeling“, das stets vom Stadtteilfest ausging, fortzuführen.

Bürgermeister Claus Jacobi, Christina de Finis (Abteilungsleiterin Soziale Leistungen), Seniorenbeauftragte Daniela Alze, Quartiersmanagerin Anja Steller und Tim Leweringhaus (Vorstand Bauverein Gevelsberg, von links) stellen das Programm für „Kultur auf Berge“ vor. Foto: André Sicks / Sicks

Eröffnet wird das Veranstaltungs-Dreierlei um 14 Uhr mit einem Ökumenischen Gottesdienst für Jung und Alt . Darin eingebettet: ein Grußwort von Bürgermeister Claus Jacobi sowie von Tim Leweringhaus aus dem Vorstand des Bauvereins Gevelsberg. Letzterer sagte bei der Vorstellung des Programms, dass man bereits seit Jahren ein Unterstützer des Stadtteilfestes sei und dies auch weiterhin fördern wolle.

Um 16 Uhr gibt es dann für Familien und Kinder (nur in Begleitung einer Aufsichtsperson) eine ganz besondere Theateraufführung. Mit dem Stück „Käpt‘n Knall und der Schatz von Samossa“ wird das Mathom Theater die Besucher in ein waschechtes Piraten-Mitmach-Abenteuer entführen, einer Kombination von Schauspiel und Puppenspiel, turbulenter Action und Musikszenen.

Carnage geben Konzert

Abschließend „rocken“ ab 19 Uhr dann noch die Bandmitglieder von „Carnage“ die Bühne. Sie runden dieses Kulturprogramm ab und bieten mit ihrem Programm Live-Musik vom Feinsten. Auf Musikfreunde warten jede Menge Cover-Songs von den 80ern bis jetzt und auch einige Überraschungen, die nicht jede Band drauf hat. Alles stilistisch breitgefächert und hart am Original.

Aufgrund der Coronaschutzverordnung ist es erforderlich, sich für die jeweiligen Programmpunkte telefonisch im Bürgerhaus „Alte Johanneskirche“ anzumelden. Unter 02332/662691 nimmt Quartiersmanagerin Anja Steller die Anmeldungen bis zum 3. September entgegen.

Wichtig zu wissen ist, dass nach Ende eines jeden Programmpunktes die Besucher den Veranstaltungsort zunächst einmal verlassen müssen, auch bei einer Teilnahme an zwei aufeinanderfolgenden Programmpunkten.

