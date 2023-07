Gevelsberg: Das ist die Stimme der älteren Generation

Gevelsberg. Die AG 60 plus hat einen neue Führungsriege. Soll will das Team es schaffen, eine Stimme der älteren Generation in Gevelsberg zu werden.

Die Arbeitsgemeinschaft 60plus der Gevelsberger SPD hat zu eineraußerordentlichen Mitgliederversammlung geladen. Der Grund dafür ist die gesundheitliche Situation der amtierenden Vorsitzenden Heidi Stich. „Bedauerlicherweise sieht sich Heidi nicht mehr in der Lage, die AG als Vorsitzende weiter zu leiten“, sagt ihre Stellvertreterin Ilse Fehrenkemper-Pfeil. Kurz erinnert sie noch einmal daran, dass diese Anfang 2020 nach dem Tod des langjährigen Vorsitzenden Günter Dabruck in dessen Fußstapfen trat und seine Arbeit in bewährter Weise fortgesetzt hat.

Als neue Vorsitzende schlug Wahlleiter Ralf Terjung Ilse Fehrenkemper-Pfeil vor. Unterstützt wird die 64-Jährige von Karin Hartwig als neugewählte stellvertretende Vorsitzende. Komplettiert wird der neue Vorstand durch Karl Pfeil als Beisitzer.

Die Ratsfrau und stellvertretende Vorsitzende im SPD-Ortsverein Vogelsang bedankte sich für das sehr gute Wahlergebnis und das damit verbundene Vertrauen und versicherte, dass sie sich auch zukünftig für eine weitere Vernetzung innerhalb der Stadt und darüber hinaus einsetzen werde. Denn die Aufgabe der Arbeitsgemeinschaft läge darin, so sagte sie, mit älteren Menschen politische und gesellschaftliche Themen zu diskutieren, die alle aktuell interessieren. „Die Anliegen der Generation 60plus müssen mit einer starken Stimme vertreten werden.“

Werner Engelhardt positioniert sich zur AfD

Ein Satz, der den langjährigen Ratsherrn und engagierten Gewerkschafter Werner Engelhardt auf den Plan rief. Er ging auf die momentane Diskussion bezüglich der hohen Umfragewerte für die AfD und auf das Sommer-Interview von CDU-Parteichef Friedrich Merz ein. Unmissverständlich machte er deutlich: „Eine Kooperation demokratischer Parteien mit der AfD darf es nicht geben!“ Er appellierte daher an die anwesenden Mitglieder, dass „wir als sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft 60plus diese Haltung mittragen müssen“. Denn, so fügte er hinzu, die AfD sei und bleibe eine rechtsradikale Partei, eine Gefahr für „unsere Demokratie und die Grundwerte“ der Gesellschaft. Applaus machte klar, auch die ältere Generation der Gevelsberger Sozialdemokraten duldet keine Form einer Zusammenarbeit mit der AfD, egal auf welchen Ebenen.

Zum Abschluss der Versammlung verwies die neue Vorsitzende noch kurz auf die bevorstehenden Termine in den kommenden Monaten und ermunterte alle dazu, Ideen oder Wünsche zu speziellen Themen für das kommende Jahr einfach an den Vorstand heranzutragen. „Eure Anliegen sind die Grundlage unseres Wirkens vor Ort, wir wollen uns nicht langweilen und es soll Spaß machen.“

