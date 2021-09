Gevelsberg: Das sind die Veranstaltungen zur „Fairen Woche“

Gevelsberg. Auch dieses Jahr findet in Gevelsberg die „Faire Woche“ mit gleich mehreren Veranstaltungen statt. Das steckt dahinter und das ist das Programm.

Unter dem Motto „Zukunft fair gestalten – #fairhandeln für Menschenrechte“ findet vom 10. bis 23. September die „Faire Woche“ statt. Die Weltläden in Gevelsberg und Ennepetal stellten gemeinsam mit der VHS Ennepe-Ruhr-Süd und dem Filmriss-Kino einen vielversprechenden Programmmix auf die Beine.

„Der Wert starker Frauen ...“

Los geht es am Freitag, 10. September, um 19.30 Uhr. Die in Kenia geborene und in Saarbrücken aufgewachsene Wynnie Kangwana Mbindyo (Fairtrade Deutschland und Fairtrade Initiative Saarland) wird am Beispiel afrikanischer Frauen aufzeigen, wie wichtig der Faire Handel die Frauen nimmt und wie er ihre gleichberechtigte Teilhabe in Fairtrade-Organisationen fördert, um den Nutzen für alle Mitglieder zu erhöhen.

Film: „Zartbitter“

„Zartbitter“ ist ein mutmachender Film, der konsequent und persönlich aufzeigt, wie eine starke (Bio-)Vision in die Tat umgesetzt wird und damit eine wichtige Brücke zwischen Afrika und der Schweiz baut. Der unter der Regie von Angela Spörri entstandene Film wird am 14. September 2021 um 19:30 Uhr gezeigt.

Vortrag: „Bittere Schokolade?“

Tropenbiologe Dr. Arno Wielgoss stellt am 17. September 2021 (Beginn: 19.30 Uhr) in seinem Vortrag „Bittere Schokolade?“ die Problematik der wachsenden Nachfrage nach Kakao und deren Folgen für die Regenwälder in Afrika, Asien und Südamerika dar.

Film: „Welcome to Sodom ...“

In ihrer kunstvollen Dokumentation begeben sich die Regisseure Florian Weigensamer und Christian Krönes auf den Friedhof der Elektrogeräte des reichen Europa nach Accra, der Hauptstadt von Ghana. Sie lassen die Zuschauerinnen und Zuschauer am Dienstag, 21. September, um 19.30 Uhr hinter die Kulissen von Europas größter Müllhalde mitten in Afrika blicken.

Theaterstück: „Be-Longing“:

Die Bande zwischen dem Cactus-Theater in Münster und dem Tete Adehyemma Dance Theatre aus Ghana wachsen weiter. Mit dem Stück „Be-Longing“ brachten sie ihr drittes gemeinsames Projekt an den Start, bei dem es um das große Thema der Partnerschaft geht. Nur wie lässt sich dieser Begriff mit Leben füllen? Was bedeutet eine Begegnung auf Augenhöhe?

Und wie lassen sich kulturelle Klischees, Stereotype und die langen Schatten des Kolonialismus überwinden? Mit Schauspiel, Tanz, Musik und Stand-up erzählen sie am Donnerstag, 23. September, ab 19.30 Uhr eine sprühende, spannende und lebendige Weltgeschichte, deren Voraussetzung Durchlässigkeit und Reflektion sind.

Bei schönem Wetter werden alle Veranstaltungen im Park hinter der VHS durchgeführt. Alternativ bei Regenwetter finden die Vorträge im Bürgerzentrum der VHS statt, die Filmbeiträge und das Theaterstück im Filmriss-Kino.

Alle Details und aktuellen Informationen unter www.vhs-en-sued.com/aktuelles

