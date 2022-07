Gevelsberg: Das Sommerfestival am Ennepebogen geht weiter

Gevelsberg. Das Sommerfestival am Ennepebogen in Gevelsberg geht in die zweite Runde. So sieht das Programm aus.

Das Gevelsberger Sommerfestival geht nach der Coronapause in die zweite Runde. Los geht es am Sonntag, 31. Juli, um 11 Uhr am Ennepebogen. Von 11.10 bis 13 Uhr präsentieren Wolf R. Ossenberg and his old friends Jazz und Swing. Von 13 bis 13.45 Uhr stehen die Country Freunde EN auf der Bühne mit ihrer Line Dance Darbietung. Die Spielleutevereinigung Gevelsberg ist von 14 bis 14.30 Uhr dran. Die 20 Musikerinnen und Musiker spielen ihre Lieblingsstücke. Um etwa 14.30 Uhr ist für etwa 30 Minuten das Tanzzentrum EN dran. Gezeigt werden orientalische Tänze.

Die Bewirtung erfolgt durch die Kirmesgruppen Börkey (Getränke), Aechter de Biecke (Grill), das Filmriss-Kino und den Nachbarschaftstreff (Kaffee+Waffeln).

Mitglieder des Gevelsberger Künstlerkreises präsentieren ihre Werke, ebenso wie die Malschule MomentMAL, Bilder und Schmuck gibt es von Anke Bilstein-Blaufelder, mit dabei ist auch Mitmach-Atelier mit Aquarellmalerei. Mit einem Infostand vertreten sind der Heimatverein Gevelsberg und die Zukunftsschmiede. Die Vereine präsentieren Einblicke in ihre vielfältigen Tätigkeiten. Für die Kinder gibt es eine Hüpfburg und Seifenblasenspaß.

