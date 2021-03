Gevelsberg: Der Lohn fürs fleißige Kastaniensammeln

Gevelsberg. Kinder aus Gevelsberg hatten wieder einmal fleißig Kastanien gesammelt. Der Verschönerungsverein konnte ihnen jetzt die Preise dafür übergeben.

Die Schulen sind seit einigen Tagen wieder geöffnet. Damit war es dem Verschönerungsverein Gevelsberg auch endlich möglich, die Kastanienaktion des vergangenen Jahres mit dem Besuch der Großgruppen abzuschließen. Vorstandsmitglied Ulrike Dicke übergab die Preise in der Schnellmarkschule und im Jugendzentrum. Trotz der erhöhten Belastung durch die Corona-Erschwernisse wurde sie von allen sehr freundlich willkommengeheißen.

Schnellmarkschule

Geschützt mit Emoji-Masken nahmen in der Schnellmarkschule Kadyscha und Luigi das Dankeschön entgegen. Foto: Privat

Geschützt mit lustigen Emoji-Masken nahmen in der Schnellmarkschule Kadyscha und Luigi die große Überraschungstüte der Sparkasse Gevelsberg/Wetter entgegen und den 100-Euro-Umschlag, das Dankeschön des Verschönerungsvereins für 180 Kilo gesammelte Kastanien. Kadyscha und Luigi sind Klassensprecher der dritten Klasse und im Schülerparlament vertreten, das 2020 ins Leben gerufen wurde. Rektorin Anja Drebes begrüßte die Idee, das Schülerparlament über die Verwendung der Preisgeldes beraten zu lassen.

Die Kinder hatten die Kastanien wie jedes Jahr auf dem Schulhof gesammelt. Das Kastaniensammeln für den Verschönerungsverein Gevelsberg ist seit vielen Jahren fester Bestandteil der Schnellmarkschule und war Katyscha und Luigi noch gut in Erinnerung.

Jugendzentrum

Von der Schnellmarkschule ging es weiter zum Jugendzentrum in der Schulstraße. Das Treffen dort fand auf dem Freigelände der Einrichtung statt. Ulrike Dicke: „Die Kinder haben sich sehr über meinen Besuch gefreut, und wir hatten Glück. Zwischen Sturm und Regen kam auch die Sonne noch heraus.“ Auch die fleißigen Kastaniensammler aus dem Jugendzentrum wurden neben ihrem Preisgeld mit einer Tüte voller Überraschungen belohnt.

Gesammelt hatten die Kinder der „Sozialen Gruppenarbeit/Hort“. Birgit Weber, Uschi Harenkamp und Chris Gros betreuen in dieser Gruppe elf Kinder im Grundschulalter. Sämtliche Kastanien, und das waren stolze 100 Kilo, hatte ein einziger Baum direkt neben dem Spiel- und Kletterbereich abgeworfen. Alle gemeinsam hatten die Kastanien auf einem Ausflug im Oktober persönlich zum Forsthaus gebracht. Was die Gruppe mit den 80 Euro Preisgeld machen will, ist noch offen. Angela Vogel, stellvertretende Leitung, meinte: „Wir könnten einen Eiswagen zum Jugendzentrum bestellen. Jetzt, wo ein Besuch in der Eisdiele so schwierig ist. Uns fällt schon etwas ein.“

Die Kinder beider Großgruppen hatten großen Spaß an diesem Tag. Nicht nur, dass sie jetzt die spannende Aufgabe haben, über die Verwendung der Gewinne nachzudenken, sondern es war auch eine willkommene und erfreuliche Abwechslung in diesen angespannten Zeiten.

Kastanien sind große Hilfe für den Verein

Die Kastanien sind gedacht für das Dammwild im Gehege neben dem Forsthaus. Um die hohen Futterkosten einzudämmen, rief der Verein schon vor 71 Jahren eine Kastaniensammlung ins Leben, die seither alljährlich zu den beliebtesten Aktionen des Vereins gehört, wie der Verein auf seiner Homepage schreibt. Mehr als 100 Kinder würden den Verein Jahr für Jahr mit dem Sammeln von Kastanien unterstützen.