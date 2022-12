Bei der Ehrung der SPD Berge in Gevelsberg (von links:) Klaus Bärenfänger, Claus Jacobi, Jürgen Moysiszik, Detlef Raufelder, Timo Schisanowski und Sandra Wein.

Ehrung Gevelsberg: Detlef Raufelder seit 50 Jahren in der SPD

Gevelsberg. Zum Jahresabschluss hat der SPD-Ortsverein Berge im Landhaus Berkenberg verdiente und langjährige Mitglieder geehrt.

Der Ortsverein Berge in Gevelsberg kann in diesem Jahr auf vier Jubiläen zurück blicken. Detlef Raufelder ist seit 50 Jahren Mitglied und Jürgen Moysiszik seit 15 Jahren Mitglied in der Sozialdemokratische Partei Deutschland.

Die Genossin, die seit 25 Jahren SPD-Mitglied ist, konnte an diesem Abend nicht dabei sein, und Mario Wolf, der auf eine 20-jährige SPD-Mitgliedschaft zurückblicken kann, musste aufgrund Terminschwierigkeiten auf eine Teilnahme an diesem Abend verzichten.

Mit dabei war der heimische Bundestagsabgeordnete Timo Schisanowski, der den Anwesenden zu Beginn des Abends Einblicke in den Bundestagsalltag gewährte.

Politische Historie beleuchtet

Während der anschließenden Laudatio ging Ortsvereinsvorsitzende Elke Brüninghaus auf die sozialdemokratische Familienchronik von Jubilar Detlef Raufelder ein und beschrieb die Verdienste, die er in der SPD erworben hat; ebenso beleuchtete sie die politische Historie von Jürgen Moysiszik, der seit 2020 im Range eines Stadtältesten steht.

Bei soviel Historie durfte auch ein Rückblick auf Jahresereignisse der Jahre 1972 und 2007 nicht fehlen und die Ortsvereinsvorsitzende ging auf markante Geschehnisse dieser Jahre ein.

Die feierliche Übergabe der Urkunden fand in Anwesenheit von Bürgermeister Claus Jacobi, Bundestagsabgeordneten Timo Schisanowski, SPD-Fraktionsvorsitzenden Klaus Bärenfänger sowie der Geschäftsführerin des SPD Unterbezirks Ennepe-Ruhr, Sandra Wein, statt.

