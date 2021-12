Gevelsberg: Die Evangelischen Gottesdienste an Heiligabend

Gevelsberg. Die Evangelische Kirchengemeinde hat die Zeiten und Orte für die Gottesdienste zu Heiligabend bekanntgegeben.

Das Presbyterium der Ev. Kirchengemeinde Gevelsberg hat in einer Sondersitzung den Rahmen für die Gottesdienste an Heiligabend festgelegt.

In der Erlöserkirche sind um 15 Uhr ein Familiengottesdienst, um 17.30 Uhr eine Christvesper und um 23 Uhr eine Christmette geplant.

In der Lukaskirche bietet die Kirchengemeinde zwei Familiengottesdienste um 15 Uhr und um 16.30 Uhr an. Die Christvesper beginnt um 18 Uhr und die Christmette um 23 Uhr.

Im Gemeindezentrum Berge beginnen die Gottesdienste für Jung und Alt um 14.30 Uhr und um 16 Uhr. Die Christvesper startet in Berge um 17.30 Uhr und die Christmette um 23 Uhr.

Teilnehmen können nur Besucherinnen und Besucher mit einem gültigen Impfdokument oder Genesene (2G). Kinder und Jugendliche gelten grundsätzlich als getestet und sind somit Immunisierten gleichgestellt. Für die Einlasskontrolle wird gebeten, neben dem Impfnachweis ein gültiges Dokument mit Lichtbild (Ausweis oder Führerschein) bereitzuhalten. Für alle Gottesdienste gilt durchgängig Maskenpflicht. Damit folgt das Presbyterium der Empfehlung der Ev. Kirche von Westfalen.

3G am ersten Weihnachtstag

Da traditionell nur am Heiligen Abend mit vielen Teilnehmenden an den Gottesdiensten zu rechnen ist, kann für die weiteren Gottesdienste schon ab dem 1. Weihnachtstag/Christtag (z.B. Lukaskirche um 11 Uhr und Gemeindezentrum Berge um 11 Uhr) die empfohlene 3G Regel Anwendung finden.

Für den Familiengottesdienst in der Erlöserkirche mit Uraufführung des Musicals „Josef versteht die Welt nicht mehr“ gibt es für Interessierte zwei Möglichkeiten: Sie können diesen Gottesdienst in der Kirche unter den coronabedingten Einschränkungen besuchen oder Sie machen es sich zu Hause mit Ihren Lieben vor dem Bildschirm gemütlich und schauen sich die Gottesdienst-Aufzeichnung an. Den Link dazu werden Sie am 24. Dezember auf der Homepage der Ev. Kirchengemeinde Gevelsberg finden. Die Christvesper um 17.30 Uhr und die Christmette um 23 Uhr können ausschließlich in der Kirche mitgefeiert werden.

Für die, die nicht die Möglichkeit haben, an einem Gottesdienst teilzunehmen, besteht die Möglichkeit über YouTube einen Familiengottesdienst zu empfangen.

Für alle Gottesdienste ist aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl eine Voranmeldung erforderlich. Anmeldungen online über das Portal unter: www.evkg-gevelsberg.de. Rückfragen an das Gemeindebüro unter: 02332/75950

