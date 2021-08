Gevelsberg: Dieb bedroht Supermarktdetektiv mit Gegenstand

Gevelsberg. Die Polizei fahndet nach einem Dieb, der bei seiner Flucht aus einem Supermarkt den Ladendetektiv mit einem Gegenstand bedroht hat.

Am Donnerstag wurde ein bisher unbekannter Dieb in einem Supermarkt in der Haßlinghauser Straße dabei beobachtet, wie sich dieser im Verkaufsraum einen Beard-Trimmer in seine Hosentasche steckte.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Ladendetektiv hält Mann fest

Daraufhin wurde der Mann durch den 64-jährigen Ladendetektiv angesprochen und festgehalten. Der Dieb schaffte es sich durch Gewalt aus dem Griff des Mannes zu lösen und floh aus dem Geschäft.

Der Ladendetektiv folgte dem Täter. Als er versuchte, diesen erneut zu stellen, bedrohte ihn der Täter mit einem unbekannten Gegenstand.

Lesen Sie auch: Schwimm In Gevelsberg: Warum das Freibad geschlossen bleibt

Der Detektiv gab daraufhin die Verfolgung auf und verständigte die Polizei. Der Täter flüchtete in Richtung Haßlinghauser Straße /Kreisverkehr.

Er wird wie folgt beschrieben: -ca. 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, mit braunem ausgeprägtem Bartwuchs. Er trug eine Baseball Kappe mit einem „Gucci“ Aufdruck, einen rosa Pullover und eine hellblaue Jeanshose.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal Gevelsberg Schwelm