Gevelsberg: Dieb nach Einbruch bei Grillkobra überführt

Gevelsberg. Nach einem dreisten Einbruch im Geschäft Grillkobra in Gevelsberg konnten Ermittler den Dieb überführen. Jetzt hat ein Gericht entschieden.

Wie gewohnt verlässt das Inhaberehepaar das Geschäft Grillkobra an der Kölner Straße in Gevelsberg am Abend des 18. August 2021 gemeinsam. Als sie am nächsten Morgen in einen neuen Arbeitstag starten wollen, stimmt etwas nicht. Tatsächlich ist im Lager ein Fenster aufgebrochen, von außen ist eine Leiter angelehnt. Diverse Grills sowie Zubehör fehlen. Eine Inventur ergibt einen Wert der Beute von 4438,53 Euro.

Der oder die Täter hatten zahlreiche kleinere Grills, Grillhauben und Ersatzroste durch das Fenster bugsiert. Die Ermittlungen in dem Einbruchsfall bringen einen Lieferwagen, der im Tagzeitraum in der Nähe des Geschäfts gesehen worden war, ins Spiel. Es kommt heraus, dass ein 31 Jahre alter Mann aus Solingen das Gefährt für den 18. und 19. August gemietet hatte. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen wird das Handy des Mannes ausgelesen.

Transporter für Einbruch gemietet

Es tauchen Chats auf, in denen es um Verabredungen in der Tatnacht geht. Darüber hinaus stoßen die Beamten auf eine eBay-Anzeige des Mannes, in der er einen Grill, wie aus dem Diebstahl, zum Kauf anbietet. Der 31-Jährige wurde zum Angeklagten.

Im Prozess im Amtsgericht Schwelm gab ein Zeuge an, der Solinger habe ihm zwei Grills angeboten: „Ich habe aber abgelehnt.“ Der Angeklagte zog es im Verfahren vor, zu schweigen. Bis zuletzt sagte er kein Wort, verzog keine Miene. 4500 Euro Geldstrafe für Diebstahl im besonders schweren Fall, lautete am Ende das Urteil des Gerichts.

Auch, wenn der Solinger geschwiegen habe, sei die Beweislage dicht genug, erklärte die Richterin. Sie fasste alles noch einmal zusammen: Den Einbruch hatte es gegeben. Der Angeklagte hatte für die Tatnacht einen Transporter gemietet. Der war in der Nähe des Tatorts gesehen worden. Zeitnah nach der Tat, hatte er an diversen Stellen das Diebesgut verkaufen wollen. Lässt der 31-Jährige das Urteil rechtskräftig werden, wäre es die erste Strafe in seinem Leben.

