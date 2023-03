Gevelsberg: Diese Fördermittel gibt’s für Photovoltaik

Gevelsberg. In Gevelsberg informiert die vhs Ennepe-Ruhr über Solarstrom für die Eigenversorgung. Alle Infos hier.

Die vhs Ennepe-Ruhr-Süd bietet das Seminar „Photovoltaik und Stromspeicher – Solarstrom für die Eigenversorgung“ unter der Leitung von Dr. Peter Asmuth im Bürgerzentrum, Mittelstraße 86-88, in Gevelsberg an.

Das Energieversorgungssystem in Deutschland ist in den letzten Jahren einem extremen Wandel unterworfen. Dabei haben sich die erneuerbaren Energien von einer Nischentechnologie zu einer der größten Stromerzeugungsquelle entwickelt. Solarstrom ist in den letzten Jahren immer preiswerter geworden und ist die derzeit günstigste Stromerzeugungsform.

Die Stromerzeugungskosten von großen Solaranlagen in Deutschland sind mit 4-6 ct/kWh um ca. 50 Prozent niedriger als die von neuen Steinkohlekraftwerken. In den letzten zwei Jahren ist wieder ein stärkerer Zubau von Photovoltaikanlagen zu beobachten. Zunehmend wird in diese Technologie investiert. Getrieben wird diese Entwicklung auch von dem Interesse, Elektroautos mit Solarstrom zu laden bzw. moderne Heizungsanlagen (Wärmepumpen etc.) damit zu betreiben.

Der Bau von Photovoltaikanlagen wird immer häufiger verbunden mit dem gleichzeitigen Einbau von Stromspeichern mit dem Ziel, die Eigennutzung der PV-Anlage zu verbessern bzw. den Autarkiegrad zu erhöhen.

Im Rahmen der Veranstaltung wird über Praxiserfahrungen (Technik und Wirtschaftlichkeit) beim Bau und Betrieb von PV-Anlagen in Kombination mit Solarstromspeichern berichtet und auf die derzeit bestehenden Fördermöglichkeiten eingegangen. Dabei wird aufgezeigt, wie mit PV-Strom die Eigenversorgung des Haushaltes, die Heizung bzw. der Ladeprozess für das E-Auto optimiert werden können.

Die Gebühr für den Kurs am Mittwoch, 15. März, von 18.30–20 Uhr beträgt 5 Euro. Anmeldungen sind unter Angabe der Kurs-Nr. 4029B per Post, per Fax (02332 9186-30) per E-Mail an urbanski@vhs-en-sued.de oder über unsere Homepage www.vhs-ennepe-ruhr-sued.de möglich. Anmeldekarten gibt es bei allen Geldinstituten im Verbandsgebiet oder auf der Homepage der vhs. Detaillierte Auskünfte zu diesem Seminar erteilt die vhs telefonisch unter 02332 9186-122.

