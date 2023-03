Gevelsberg: Diese Spende hält Kinder über Wasser

Gevelsberg. Diese Spende hält Kinder im wahrsten Sinne über Wasser. Warum das Jubiläum einer Gevelsberger Firma für ärmere Familien ein Segen wurde.

Während es draußen regnet, strahlt im Herzen von Barbara Lützenbürger die Sonne. Die Gevelsberger Kinderschützerin erhält nämlich einen Scheck in Höhe von 1.200 Euro. Eine Spende der Kanaltechnik Schmitz & Bleibtreu GbR anlässlich deren silbernen Geschäftsjubiläums Anfang des Monats.

Lesen Sie auch:

Seit 25 Jahren steht das Unternehmen von Guido Schmitz und Ingo Bleibtreu ihren Auftraggebern mit unterschiedlichen Methoden und modernster Technik bei Problemen von Kanal- und Rohrleitungen zur Seite. Beide erinnern sich, dass was zu Beginn oftmals noch harte Manneskraft erforderte, da komme es heute zum Einsatz modernster Techniken. „Sind Dreck und Schlamm auch immer noch so hartnäckig wie am ersten Tag, wir machen ihnen nach wie vor den Garaus.“

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Die beiden erzählen, dass das Geld gemeinsam mit Geschäftspartnern, Kollegen, Freunden und Bekannten gesammelt wurde. „Bereits im Vorfeld ließen wir alle wissen, man möge uns bitte keine Geschenke machen“, so die Jubilare, da es ihnen und ihren beiden Mitarbeitern, Lisa Post und Lukas Gräfingholt, vielmehr ein Bedürfnis war, den freudigen Anlass „unseres Jubiläums“ zu nutzen, um die wertvolle Arbeit einer „hier vor Ort ansässigen Institution“ finanziell ein wenig zu unterstützen.

Was bei beiden, nach intensiver Internetrecherche, am Ende für den Gevelsberger Kinderschutzbund als Empfänger sprach. Denn dieser sei, so sagen sie, seit 38 Jahren mit sehr viel ehrenamtlichen Engagement im innerstädtischen Raum sowie in den Quartieren stets präsent. „Und Kinder sind nun einmal unser aller Zukunft“, begründen sie ihre Entscheidung.

Ein Satz, dem Barbara Lützenbürger nur zustimmen kann und beschreibt, dass man sich „als Lobby der Kinder“ verstehe, die sich aktiv für deren Rechte einsetzt und sich für hilfsbedürftige Kinder, Jugendliche und deren Familien stark mache. Es sei traurige Gewissheit, so sagt sie, dass die bereits bestehende Kinderarmut – die es auch hier vor Ort gibt – immer weiter ansteigen wird. Gerade in Krisenzeiten blieben Kinder und Jugendliche auf der Strecke. Laut ihrer Aussage habe sich dies während der Pandemie gezeigt und wiederhole sich jetzt mit den Auswirkungen und Folgen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine.

Vor allem Kinder aus armen und belasteten Familien, aus Jugendhilfeeinrichtungen und aus Flüchtlingsfamilien seien davon stark betroffen, erklärt sie und fügt hinzu, dass diese in wichtigen Lebensbereichen erhöhte Risiken tragen würden. „Ihre Chancen auf eine gute Bildung stehen schlechter, die körperliche und gesundheitliche Entwicklung ist öfter beeinträchtigt, es drohen soziale Ausgrenzung und mangelnde gesellschaftliche Teilhabe.“ Aus diesem Grunde möchte man die Spende des Gevelsberger Unternehmens unter anderem für das Projekt „Kinder in Bewegung“ nutzen.

Hierbei handele es sich um einen Schwimm-Förderkurs, erklärt Barbara Lützenbürger, der seit der Einführung des Offenen Ganztages an der Grundschule Schnellmark „von uns unterstützt und begleitet wird“. „Wir halten es für selbstverständlich, dass man unseren Kindern das Schwimmen beibringt“, sagt sie und stellt richtig, dass dies leider nur Wunschdenken sei, da die Realität anders aussehe. „Viele Kinder, die die Grundschule verlassen, können einfach nicht schwimmen.“ Daher würden dreimal in der Woche jeweils zehn Kinder im hauseigenen Lehrschwimmbecken der Schule von zwei ausgebildeten Schwimmlehrerinnen auf das Seepferdchen hin trainiert.

Dabei handele es sich um Honorarkräfte, die „natürlich Geld“ kosten, so ihr abschließender Kommentar, den sie durch ein großes „Dankeschön“ vervollständigt und dem sich die Schmitz & Bleibtreu GbR in Richtung all ihrer Spender nur anschließen kann.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm