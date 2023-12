Gevelsberg: Diese Turnhallen schließen über die Ferien

Gevelsberg Ab Ende Dezember bis Anfang Januar bleiben die städtischen Sporthallen geschlossen. Diese Anlagen sind betroffen:

Die Turnhallen und Sportanlagen der Stadt Gevelsberg sind über die Schulferien vom 21. Dezember bis einschließlich 7. Januar geschlossen. Folgende Hallen sind betroffen: die Turnhallen an den Grundschulen Vogelsang, Schnellmark, Am Strückerberg, Pestalozzi und Silschede. Auch die beiden Hallen der Realschule Alte Geer und die Lehrschwimmbecken Alte Geer und Schnellmarkt bleiben über die Zeit geschlossen.

Das Stadion Stefansbachtal bleibt ebenfalls in den Wochen geschlossen. Ausnahme: Soweit es das Wetter zulässt, wird das Stadion am 27. Dezember und am 2. und 4. Januar für den Abendlauf in der Zeit von 18 bis 20 Uhr geöffnet. Eine weitere Ausnahme ist die Sporthalle West, die am Wochenende des 5. und 6. Januars geöffnet ist. Grund dafür ist ein Hallen-Fußballturnier bzw. ein Darts-Event, 6. Januar.

Der reguläre Trainingsbetrieb beginnt wieder nach den Schulferien am Montag, 8. Januar.

