Gevelsberg: Diese Warndreiecke schützen Kinder im Verkehr

Die Sparkasse an Ennepe und Ruhr verschenkt zum Schulbeginn Kinder-Warndreiecke an die Erstklässler der Städte Gevelsberg, Ennepetal, Breckerfeld und Wetter an der Ruhr.

Gevelsberg. Sie werden um den Hals gehängt und reflektieren im Scheinwerferlicht. Diese speziellen Warndreiecke schützen Erstklässler im Straßenverkehr.

Nachts im Auto auf der Straße, ein schlecht ausgeleuchteter Zebrastreifen, aus dem Nichts taucht eine schwarz gekleidete Person im Scheinwerferlicht auf, die Bremsen quietschen und man schafft es gerade noch rechtzeitig anzuhalten, bevor es zu einem Unfall kommt. Viele Autofahrer haben solche, oder ähnliche Situationen schon einmal erlebt. Eltern oder Erziehungsberechtigte von Kindern haben häufig nicht nur Angst selbst jemanden zu übersehen, sondern auch, dass ihre eigenen Kinder übersehen werden könnten. Die kleinen I-Dötzchen sind seit Mitte August an den Grundschulen, nehmen nun erstmals am Straßenverkehr teil und laufen alleine zur Schule, nach Hause oder am Nachmittag auf den Spielplatz. Die Tage mögen jetzt noch lang sein, doch in wenigen Wochen treten die Kinder den Schulweg im Dunkeln an.

Die Sparkasse an Ennepe und Ruhr hat sich deshalb erstmals dazu entschieden, alle Erstklässler aus Gevelsberg, Ennepetal, Breckerfeld und Wetter mit Kinder-Warndreiecke auszurüsten. An der Grundschule Schnellmark in Gevelsberg wurde diese am 25. August von der Sparkasse und der Polizei verteilt.

Zahl der Verkehrsunfälle mit Kindern nimmt im Vergleich zu 2019 ab

Sparkasse und Polizei verteilen und erklären die Kinder-Warndreiecke an die Erstklässler der Schnellmark Grundschule in Gevelsberg. Foto: Christina Böck / WP

Kinder kommen im Verhältnis zu anderen Verkehrsteilnehmern weniger häufig im Straßenverkehr zu Schaden, trotzdem verloren 2022 in NRW acht Kinder ihr Leben, dabei vier Kinder in einem PKW und vier als Fußgänger getötet wurden, schrieb die Polizei in der Verkehrsunfallbilanz 2022. Im Ennepe-Ruhr-Kreis wurde, nach der Verkehrsunfallstatistik der Polizei 2022, kein Kind durch einen Unfall tödlich verletzt. Auch die Anzahl der verunglückten Kinder ist im Vergleich zu 2019 von 61 auf 52 gesunken. Dieser Trend soll sich auch in den nächsten Jahren fortsetzten. Zu der Unfallprävention gehört auch die Ausstattung von Schülern mit Kinder-Warndreiecken.

Die anwesende Polizistin zeigte den Kindern deshalb die Funktion der Warndreiecke und wie man sie anlegt. Außerdem durften die Kinder ihr neu erlerntes Wissen direkt an zwei Schaubildern demonstrieren. Auf diesen sind hell und dunkel gekleidete Personen zu sehen, die auf einer dunklen Straße stehen. Die dunkel gekleideten Personen waren sehr schlecht zu sehen, sodass die Kinder genau hinschauen mussten, um sie zu erkennen.

Chaotische Situation am Morgen vor der Schule

Die stellvertretende Schulleiterin Silke Heintze war ebenfalls bei der Vergabe dabei und schilderte die gefährliche Situation am Morgen vor der Schule. Viele Eltern hielten mit ihrem Auto direkt vor der Eingangstür, um ihre Kinder aussteigen zu lassen. Dabei käme es sogar vereinzelnd zu Auseinandersetzungen unter den Eltern. Kinder könnten in dieser chaotischen Situation leicht übersehen werden. Die Schule habe schon mehrfach darauf hingewiesen die Kinder nicht bis vor die Eingangstür zu fahren, doch viele Eltern würden der Bitte nicht nachkommen.

Damit die Kinder nicht nur im Dunkeln gut geschützt seien, sondern auch gefährliche Situationen vermieden würden, appelliert die stellvertretende Schulleiterin an die Eltern, ihre Kinder etwas weiter entfernt aussteigen zu lassen und den restlichen Weg zu Fuß zurückzulegen. Dadurch könne man Kinder, zusammen mit den Warnwesten auch in der dunkleren Jahreszeit im Verkehr schützen. Kinder können so auch an schlecht ausgeleuchteten Bereichen rechtzeitig von Autofahrern gesehen werden.

