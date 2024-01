Gevelsberg: Dieser Einbruch hat für Bewohner kostspielige Folgen

Gevelsberg Täter dringen in eine Wohnung in Gevelsberg ein und durchwühlen Schränke und Schubladen. Dort werden sie dann fündig.

Bargeld und Schmuck waren die Beute eines Einbruchs in der Straße Bruchmühle in Gevelsberg. Unbekannte Täter hebelten am Sonntag, in der Zeit zwischen 15 und 19 Uhr, die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung in einem Familienhaus auf. Sie gelangten so in die Wohnung und durchsuchten Täter Schränke und Schubladen.

Gestohlen wurde Bargeld und Schmuck in einem hohen vierstelligen Wert. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der 02336-9166-6000 melden.

