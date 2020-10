Gevelsberg: Dieser Pakt garantiert Schülern die Ausbildung

Gevelsberg. Der Ausbildungspakt in Gevelsberg geht in die nächste Runde. 23 Hauptschüler machen diesmal mit. Es ist für sie eine Riesenchance.

Hauptschülerinnen und Hauptschüler haben hierzulande leider immer noch deutlich schlechtere Chancen auf dem Ausbildungsmarkt als Absolventen anderer weiterführender Schulen. Oftmals beginnt für sie nach der Schulzeit eine „Odyssee“ von Nachqualifizierungs- und Überbrückungsmaßnahmen. Und obwohl viele von ihnen gute Abschlüsse haben, bleibt eine hohe Zahl auf der Strecke. Man kann es sich jedoch nicht leisten, junge Menschen zurückzulassen. Daher gibt es in Gevelsberg den Ausbildungspakt.

Damit haben sich die Beteiligten zur Aufgabe gemacht, allen ausbildungswilligen und ausbildungsfähigen Schülerinnen und Schülern der Hauptschule eine Perspektive zu bieten. 2020 ging der Gevelsberger Ausbildungspakt inzwischen in das 13. Jahr seiner erfolgreichen Kooperation zwischen Schule und Unternehmerschaft. Hinter dem Begriff verbirgt sich eine Ausbildungsgarantie in Form eines verlässlichen Vertrages zwischen den einzelnen Absolventen, der Schule selbst und der Stadt.

Statt per Handschlag gratuliert das Stadtoberhaupt den Schülern, die den Pakt unterzeichneten, mit dem Ellenbogen. Foto: Sicks

Nach ihrer erfolgreichen Bewerbung kamen am Mittwochabend 23 von insgesamt 24 Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 9 in den Ratssaal der Stadt Gevelsberg, um aus den Händen von Bürgermeister Claus Jacobi und Schulleiterin Ruth Schlünder feierlich ihre Ausbildungspaktverträge und Unterstützungsangebote entgegen zu nehmen.

Normalerweise findet dieser feierliche Moment alljährlich im Rahmen einer großangelegten Veranstaltung statt, an der sowohl die Eltern wie auch Vertreter der Kooperationspartner (Job Agentur EN, Bundesagentur für Arbeit, Agentur Mark GmbH, VHS Ennepe-Ruhr-Süd, Kreishandwerkerschaft Ennepe-Ruhr, Märkischer Arbeitgeberverband, Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen und AWO-Unterbezirk Ennepe-Ruhr) teilnehmen, Gevelsberger Unternehmen sich mit ihren Auszubildenden vorstellen, auf die Schüler abgestimmte Musik gespielt wird und an deren Ende alle Anwesenden dann noch zu einem kleinen Empfang im Foyer des Rathauses eingeladen sind.

Coronabedingt musste das Ganze diesmal allerdings in einer reduzierten Form stattfinden; was dem Gedanken und der Bedeutung dieser Veranstaltung aber keinerlei Abbruch tat. Bürgermeister Claus Jacobi betonte, dass Bildung und Qualifizierung die Schlüsselfragen für den Erfolg unserer Gesellschaft seien. Und der erste Stein für die berufliche Zukunft der Schülerinnen und Schüler sei nunmehr mit diesem Ausbildungspakt gelegt. Es liege in ihrer Hand, was sie daraus machen.

Eltern und Geschwister nicht dabei

Ruth Schlünder indes bedauerte es, dass insbesondere die Eltern und Geschwister an diesem Abend nicht dabei sein konnten, denn auch für sie es ein wegweisender Schritt, weil ihre Kinder ja erstmals einen Vertrag unterschrieben hätten. Sie lobte zudem auch noch einmal die enge Zusammenarbeit mit den einzelnen Kooperationspartnern, die solch einen Ausbildungspakt stärken und über all die Jahre stets engagiert mit der Schule zusammenarbeiten.

Unter Einhaltung der bestehenden Coronabestimmungen erhielten die jungen Leute schließlich ihre Verträge und bekleideten sich anschließend für ein Gruppenfoto stolz mit ihren neuen Ausbildungspakt-T-Shirts. Trotz Corona zeigte es sich, dass es durchaus möglich ist eine solch wichtige Veranstaltung auf die Beine zu stellen.