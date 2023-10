Gevelsberg: Doppel-Einbruch im selben Haus

Ein Mann bricht in eine Wohnung ein (gestellte Szene). Nach dem Doppel-Einbruch in einem Gevelsberger Haus ermittelt die Kripo

Gevelsberg. Einbrecher steigen in Gevelsberg gleich in zwei Wohnungen im selben Haus ein. Dabei gehen sie mit roher Gewalt vor. Nun ermittelt die Kripo.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag zwischen 18 und 21.40 Uhr durch das Aufhebeln der Terrassentür Zugang zu einer im Erdgeschoss befindlichen Wohnung in der Haßlinghauser Straße in Gevelsberg.

Unter Zuhilfenahme einer Leiter gelangten sie dann zunächst auf den Balkon einer darüber befindlichen Wohnung und schließlich durch das Einschlagen einer Fensterscheibe ins Innere der Wohnung.

Die Täter entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung noch bevor Einsatzkräfte eintrafen. Eine Nahbereichsfahndung sowie die Durchsuchung der beiden Objekte verliefen negativ.

Zur Tatbeute können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

