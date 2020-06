Gevelsberg: Drei Männer prügeln mit Fäusten auf Opfer ein

Gevelsberg. Die Polizei hofft nach einem brutalen Raubüberfall auf der Mittelstraße in Gevelsberg auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach einem brutalen Raubüberfall im Herzen der Stadt fahndet die Polizei nun nach den flüchtigen Tätern und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Tat geschah am frühen Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr, als ein 20-Jähriger Gevelsberger allein auf der Mittelstraße offenbar auf dem Weg nach Hause war. Völlig unvermittelt und ohne Vorwarnung griffen ihn plötzlich mehrere Täter in Höhe des Abzweigs Nordstraße an. Nach Angaben des Opfers soll es sich um insgesamt drei ihm unbekannte Männer gehandelt haben.

Portemonnaie ist verschwunden

Laut Aussage des Opfers sollen alle drei mit Fäusten auf ihn eingeschlagen haben, bis der 20-Jährige schließlich zu Boden fiel. Dann sollen sie sich in unbekannte Richtung entfernt haben. Erst nach der Auseinandersetzung bemerkte das Opfer, dass sein Portemonnaie nicht mehr da ist. Der Gevelsberger wurde bei der brutale Attacke auf ihn leicht verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei hofft auf Hinweise

Er beschreibt einen Täter, den er gesehen hat, wie folgt: Männlich, Circa 25 Jahre alt, ungefähr 180 cm groß, dunkel bekleidet.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Hinweise auf die Angreifer, oder das Geschehen geben können. Hinweise können bei der Polizei unter der 02332/91665000 abgegeben werden.