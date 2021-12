Gevelsberg: Dreiste Einbrecher verwüsten Wohnung

Einbrecher mit Taschenlampe in einer Wohnung (Symbolfoto). Auch in Gevelsberg ist es zu einem Einbruch gekommen, bei dem der oder die Täter de Wohnung verwüsteten.

Gevelsberg. Auch in Gevelsberg treiben Einbrecher aktuell ihr Unwesen. Bei einem Fall spricht die Polizei von der Verwüstung einer Wohnung.

Einen Wohnungseinbruch in der Hagener Straße in Gevelsberg meldet die Polizei vom Wochenende. Am Samstag, 11. Dezember, war es in der Zeit von 16.30 Uhr bis 23.30 Uhr zu der Tat gekommen.

Unbekannte Täter hatten sich vermutlich durch einfaches Aufdrücken der Hauseingangstür Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus verschafft. In dem Haus hebelten der oder die Täter eine Wohnungstür auf, verwüsteten die Wohnung und entwendeten unter anderem Bargeld. Anschließend gelang es ihnen, unerkannt zu flüchten.

