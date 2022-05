Gevelsberg: Dubioser Hausbesuch – Polizei warnt vor Masche

Gevelsberg. Am Montag meldete ein 38-jähriger Gevelsberger einen verdächtigen Besuch bei der Polizei. Eine unbekannte Frau stand mit Obstkorb vor der Tür.

Am Montagabend meldete sich ein Anwohner der Amselstraße bei der Polizei und schilderte einen verdächtigen Hausbesuch: Um 12 Uhr schellte es an der Wohnungstür. Als der 38-Jährige durch den Türspion schaute, konnte er eine Frau mit einem größeren Obstkorb erkennen. Da ihm der Umstand verdächtig vorkam, reagierte er nicht und öffnete auch nicht die Tür. Die Frau ging daraufhin zu einem an der Straße geparkten Obst- und Gemüsewagen und stieg dort ein. Bei dem Wagen soll es sich um einen Kleinbus mit Oberhausener Kennzeichen gehandelt haben.

Polizeibekannte Masche

Der Polizei sind aus anderen Städten ähnliche Fälle bekannt, bei denen vermeintliche Obst- und Gemüseverkäufer sich so Zugang zu Wohnungen verschafften und dort Diebstähle verübten. Die Polizei rät: Seien sie skeptisch und lassen Sie keine fremden Personen in ihr Haus. Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür an (Türspion, Blick aus dem Fenster). Wenn Sie die Möglichkeit dazu haben, nutzen Sie eine Türsprechanlage.

Wer zu den verdächtigen Personen oder dem Fahrzeug sachdienliche Hinweise geben kann, bittet die Polizei sich unter der Telefonnummer 02333-91664000 zu melden.

