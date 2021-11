Gevelsberg: Dynamische Fahrgastinfos verzögern sich wohl

Archivbild aus der Zeit vor Corona: Die Stadt Gevelsberg möchte in weitere dynamische Fahrgastinformation investieren wie hier an der Bushaltestelle Gevelsberg Hauptbahnhof. Es gibt aber Lieferschwierigkeiten. Auf dem Bild zu sehen sind (v.l.n.r.) VER-Geschäftsführer Peter Bökenkötter und VER-Aufsichtsratsvorsitzender Daniel Pilz mit Gabriele Schumacher (Behindertenbeauftragte Stadt Gevelsberg), Gevelsbergs Bürgermeister Claus Jacobi sowie Björn Remer (Fachbereichsleiter Stadtentwicklung und Umwelt Gevelsberg).

Gevelsberg. Die Stadt Gevelsberg hatte angekündigt, in den öffentlichen Personennahverkehr zu investieren. Ein Teil der Maßnahmen ist aber nicht umsetzbar.

Mehr als 124.800 Euro hat ein Förderantrag der Stadt Gevelsberg an das Land Nordrhein-Westfalen aus dem vergangenen Jahr umfasst. Damit sollten verschiedene Maßnahmen an Bus- und auch Bahnhaltestellen für einen attraktiveren ÖPNV umgesetzt werden – unter anderem die Anschaffung von acht sogenannten dynamischen Fahrgastinformationen. Die zeigen Fahrgästen die Abfahrtszeiten verschiedener Linien in Echtzeit an.

Zumindest auf diese dynamischen Fahrgastinformationen werden die Gevelsbergerinnen und Gevelsberger noch ein wenig warten müssen. Einige Maßnahmen aus dem Förderantrag sind laut Stadtverwaltung nach fortschreitender Planung und der Vorbereitung zur Ausschreibung nämlich nicht wie im Förderantrag vorgesehen umsetzbar. „Hierunter fallen unter anderem die geplanten dynamischen Fahrgastinformationssyteme, die aufgrund von allgemeinen Lieferschwierigkeiten voraussichtlich nicht mehr dieses Jahr errichtet werden können“, so die Stadtverwaltung.

Sie sollte an den Bushaltestellen Gevelsberg-Knapp, Silschede-Mitte, Commerzbank, Lichtenplatz und Südstraße installiert werden. Die Anlagen machen etwa 40.000 Euro des gesamten Investitionsvolumens aus. Einer Verlängerung der Maßnahmen habe der Fördergeber nicht zugestimmt, erklärt die Stadt. Deshalb könnten nun weniger Maßnahmen umgesetzt werden als angemeldet worden seien.

Förderung noch möglich

„Eine Förderung dieser Anlagen ist in gleicher Förderhöhe auch in den folgenden Jahren möglich“, so die Stadt Gevelsberg weiter mit Blick auf die dynamischen Fahrgastinformationen an den Haltestellen.

Weiterhin als beantragte Maßnahmen führt die Stadt mehr Barrierefreiheit für die Haltestelle Am Susewind, LED-Beleuchtung und eine neue Wartehalle für die Haltestelle Silschede oder neue Anstriche an den Bahnhaltestellen Hauptbahnhof, Knapp und Kipp auf. Möglich macht das das „Sonderprogramm kommunale Verkehrsinfrastruktur ÖPNV“ des Landes NRW. Das Programm ermöglicht der Stadt, Fördermittel in Anspruch zu nehmen. Der Fördersatz beträgt 90 Prozent.

