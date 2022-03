Gevelsberg: „Eimer der Hoffnung“ für Flutopfer

Gevelsberg. Die Opfer der Flut vom vergangenen Juli nicht vergessen: Darum ging es bei einer beeindruckenden Aktion in Gevelsberg.

Seit dem 14. Juli 2021 ist für viele Familien nichts mehr so, wie es einmal war. Tief Bernd sorgte vielerorts für unvorstellbare Hochwasser und massive Flutschäden. Einige Menschen in der Region verloren dabei alles: ihr Zuhause, ihre Arbeit, ihre Erinnerungen. Schnell zeigte sich eine große Hilfsbereitschaft; Helferinnen und Helfer kamen in die betroffenen Gebiete und entfernten Schlamm, räumten Wohnungen und Häuser frei oder waren einfach nur für die Betroffenen vor Ort gern genutzte Ansprechpartner. Inzwischen, so sagte Christian Erlemeyer vom Bauzentrum Klein in Silschede, sei das Thema Hochwasser fast komplett aus den Medien verschwunden.„Leider“, da sehr viele Menschen nämlich erst jetzt renovieren könnten oder beim Aufbau der alten Wohnungen, Häuser und Betriebe seien. „Der Schmerz, das Trauma ist jedoch noch lange nicht vergessen“, machte er deutlich. Und er wusste wovon er sprach. Denn der 36-jährige ehrenamtliche Rotkreuzler war mit einigen Mitarbeitern des Bauzentrums, das übrigens selbst durch den Starkregen betroffen war, damals direkt vor Ort, um zu helfen.

Gevelsberg packt 3000 Sandsäcke für Überflutung in Hagen

Mit den „Eimern der Hoffnung“ (gefüllt vom Baumarkt Klein und befreundeten Unternehmen aus dem Gevelsberger Höhendorf) wollte man ein Zeichen setzen. Denn bei vielen Familien ist der Schmerz und das Trauma der Flutkatastrophe noch lange nicht vergessen. Foto: André Sicks

Die Eindrücke, die er dabei erlebte, das Schicksal das er sah, ließen Erlemeyer nicht mehr los. Sie brannten sich bei ihm ein. Umso wichtiger sah er es an, dass man ein halbes Jahr nach der Katastrophe noch einmal ein Zeichen setzte, um die Geschehnisse omnipräsent erscheinen zu lassen und um allen Betroffenen ein wenig Mut zu machen. „Wir möchten noch einmal zum Ausdruck bringen, dass wir Euch nicht vergessen haben“, richtete er seine Worte an jene zehn Familien, ausgewählt nach einem Facebook-Aufruf, denen man vor kurzem mit einem „Eimer der Hoffnung“ noch einmal unter die Arme greifen wollte.

Gevelsberg: Aus Sandsackaktion wird langfristige Hilfe

Eine Idee mit der Erlemeyer im Vorfeld nicht nur bei seinem Vorgesetzten Pascal Schulz auf offene Ohren stieß, für diese Aktion gelang es ihm auch zahlreiche befreundete Unternehmen aus Silschede mit ins Boot zu holen. Kurz gesagt: Das Gevelsberger Höhendorf zeigte sich, nach der erfolgreichen Sandsack-Aktion, erneut solidarisch mit den Hochwasseropfern. So waren die Eimer am Ende nicht nur mit einem Einkaufsgutschein in Höhe von 100 Euro vom Bauzentrum Klein bestückt; ihre Empfänger durften sich auch über einen 10 Euro-Gutschein für den Friseursalon Conny, einem handgefertigten Schutzengel der Kantmänner, einem Kulturbeutel aus der von Mario Wolf im Ortskernbetriebenen Tagespflegeeinrichtung, zehn frische Eier aus dem Hühnermobil des Silscheder Eiermanns Christian Büenfeld, zwei Gutscheine für eine Currywurst mit Pommes vom Imbiss „Zum Esel“, sowie zwei Paar hochwertige Arbeitshandschuhe der Firma OXON freuen. „Zusätzlich spendet die Bäckerei Borggräfe für alle auch noch Kuchen, damit Ihr gleich gestärkt in unserem Bauzentrum shoppen könnt“, freute sich Initiator Christian Erlemeyer, nachdem er die einzelnen Eimer an die Anwesenden verteilt hatte.

Zwei für ihn ganz persönlich wichtige Eimer überreichte Erlemeyer an Heinz Hufer vom DRK-Ortsverein Haspe e.V. und sagte, dass das was das Deutsche Rote Kreuz und seine ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in solch einer dramatischen Zeit alles geleistet und gestemmt hätten, das ließe sich mit Worten kaum beschreiben. Unermüdlich sei man im Einsatz gewesen, hätte zum Teil sein eigenes Leben riskiert, um den Menschen in dieser gefährlichen Situation zur Seite zu stehen. In den kommenden Wochen, so konnte Hufer allen Anwesenden berichten, werde das DRK weitere Hilfsangebote für Betroffeneschaffen. Hierfür gäbe es einen Ansprechpartner beim DRK Hagen, beim Roten Kreuz im Märkischen Kreis sowie im Kreisverband Witten, welcher auch der Ansprechpartner für Gevelsberg sei. Was die betroffenen Familien mit Applaus honorierten.

Und auch Sonja Dehn, die in ihrer Funktion als 2. stellvertretende Bürgermeisterin von Gevelsberg, an diesem Termin im Bauzentrum Klein teilnahm, zeigte sich beeindruckt. Ihr selbst sei es gar nicht so bewusst gewesen, sagte sie, dass so viele Betroffene noch in der Restaurierungsphase stecken würden. „Umso schöner das heutige Zeichen, das erkennen lässt, dass all diese Menschen keinesfalls vergessen sind.“ Sie tippe zwar, dass es allgemein um das Thema „Flutkatastrophe“ ruhiger geworden sei, glaube aber, dass nach wie vor „gute Gespräche zwischen den Betroffenen, der Stadt und den Hilfsteams“geführt würden, damit „Stück für Stück Wiederaufbauarbeit“ geleistet würde und dieMenschen „in das Zuhause wieder zurückkehren können, deren Ort sie als Heimatempfinden“.

Wie zum Beispiel Familie Glück, deren Wohnsitz sich am stark betroffenen Zentrum, dem Gut Rocholz befand und die zur Zeit in der Fliedner-Klinik untergebracht sind. Gerade mal etwas über 30 Quadratmeter stünde ihnen dort zur Verfügung, so erzählten sie, doch man sei genügsam und stelle auch keinerlei hohe Ansprüche. Vielmehr sei man, getreu ihrem Namen, glücklich darüber schon bald wieder nach Hause zu dürfen. Im Bezug auf die Aktion „Eimer der Hoffnung“, sei man sprachlos darüber, „wie groß doch das Herz der Menschen für andere Leute ist“, drückten sie ihre Dankbarkeit aus.

Dem konnte Familie Löbbe nur zustimmen. Auch sie hatten ihr Zuhause am Gut Rocholz. Nur leider nahm deren Situation ein völlig anderes, für sie eher ungewolltes Ende.„Dreimal sind wir vom Hochwasser betroffen gewesen“, berichtete sie, nun habe man dortendgültig gekündigt und sei nach Volmarstein gezogen. Die ganze Situation hatte die junge Familie an ihre psychischen Grenzen gebracht; nächtliche Alpträume und eine innere Unruhe, sobald es draußen nur regnet oder stark windet.

Zwei von zahlreichen Schicksalen, die der 14. Juli 2021 mit sich brachte. Das Unheil,welches über all die Menschen hereingebrochen war, „es geht uns alle an und wir dürfen sie auf ihrem Weg zurück ins Leben nicht alleine lassen“, sagte Christian Erlemeyer abschließend. „Wir alle müssen uns dennoch die Frage stellen, was können wir tun, um auf solche Katastrophen, auf solche Extremwetterlagen besser vorbereitet zu sein.“ Seineindringlicher Appell in die Richtung der behördlichen Verantwortlichen: Die Bevölkerung rechtzeitig warnen, bevor solch eine Katastrophe noch einmal eintrifft.

